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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.11.23 19:30

«Прямая линия» с губернатором Мурманской области: серьёзный разговор с северянами

Почти 2,5 часа продлилась «прямая линия» с губернатором Мурманской области. Андрей Чибис ответил на более чем 70 вопросов жителей региона. «Прямая линия» с губернатором началась с темы, имеющей большое значение для развития региона. Что такое опорные населённые пункты и какую пользу они приносят?

Всего в нашем регионе три таких агломерации: Мурманск, Кировск и Апатиты, а также Мончегорск с прилегающими территориями. По словам Андрея Чибиса, опорные города отличаются высокой стратегической значимостью, в связи с чем их поддержка будет осуществляться на системной основе.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Наша задача – быстрыми темпами сделать эти населённые пункты удобными для жизни и работы в суровом климате. На это денег нужно гораздо больше. Через механизм опорных городов с учётом поручения президента Владимира Путина будет определён перечень мероприятий, на которые, в том числе будут выделены дополнительные федеральные средства».

Инициатива о необходимости создания концепции опорных городов появилась на рабочей группе по развитию Арктики при комиссии Госсовета РФ под председательством Андрея Чибиса. Её поддержал Президент России Владимир Путин в ходе визита в Мурманскую область. Особое внимание губернатор уделил вопросу «Арктической ипотеки» – новому перспективному механизму, который не только позволит северянам приобретать жильё по доступной стоимости, но и простимулирует строительство нового жилья в городах Кольского Заполярья.

Андрей Чибис подчеркнул, что сейчас «Арктическая ипотека» распространяется на вторичное жильё в сельских поселениях, а также в моногородах: Кировске, Мончегорске, Оленегорске, Ковдоре, Заполярном, Никеле и Ревде. Мурманск - не в их числе.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Пока «Арктической ипотекой» нельзя воспользоваться при покупке вторичного жилья в Мурманске, но уже в первом квартале следующего года мы будем дорабатывать этот механизм. Можно приобрести новое жильё в Мурманске и вокруг него – в моногородах и сельских поселениях».

Кроме того, оформляя «Арктическую ипотеку», северяне могут воспользоваться сертификатом региональной программы «Свой дом в Арктике», которая будет продолжена.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы снова запустим программу «Свой дом в Арктике» в первом квартале 2024 года. На эти цели в региональном бюджете заложено полмиллиарда рублей. На программу также распространяются действия льготной «Арктической ипотеки», а это значит, что покупка квартиры или строительства дома станет ещё доступнее. За время действия программы уже выдано 600 сертификатов и построено 40 домов. А ведь сама программа появилась в 2022 году».

Особое внимание было уделено вопросу газификации региона. В ходе «прямой линий» Андрей Чибис подчеркнул, что в настоящее время ведётся активная работа по уходу Мурманской области от мазутозависимости. В будущем планируется разместить в регионе предприятия по переработке того сырья, которое добывается, и запустить процесс по развитию новой промышленности».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «К теме газификации нашей области было множество «подходов к снаряду» ещё со времён СССР. Нашей команде непросто было убедить правительство в этом. Но по поручению президента Владимира Путина работа началась, есть трассировка, проектирование идёт. Газификация раз и навсегда поставит точку в вопросе нашей мазутозависимости. Кроме того, это станет толчком к развитию новой промышленности. Это совершенно другая экономика, другой технологический уклад и другие поступления в бюджет области».

Напомним, что Мурманская область получит средства из федерального бюджета на компенсацию выпадающих расходов на мазут уже в этом году. Об этом стало известно по итогам рабочей встречи министра финансов РФ Антона Силуанова и губернатора Андрея Чибиса на прошлой неделе.

«Прямая линия» губернатора Андрея Чибиса продлилась 2,5 часа, за это время он дал ответ на более чем 70 вопросов. Онлайн-трансляция была организована в социальных сетях «Telegram-канал» главы региона и его странице «ВКонтакте». Это третья «прямая линия» Андрея Чибиса в этом году.

Напомним, что все вопросы, независимо от того, прозвучали они в эфире или нет, будут оформлены в поручения региональным органам власти, а также муниципальным властям.

 

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