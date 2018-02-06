«Прямая линия» выявила рейтинг проблем мурманчан

Горожане поделились своими проблемами с Андреем Сысоевым. «Прямая линия» в редакции газеты «Вечерний Мурманск» стала традиционной.

Андрей Сысоев, глава администрации Мурманска, сегодня отвечал на вопросы горожан, которые делились своими проблемами в сфере ЖКХ, спрашивали про социальное обеспечение и о предоставлении жилья. Диалог между руководством города и мурманчанами - акция традиционная, поэтому обращаются по телефону северяне не только за советом и помощью, но и с предложениями.

- Если ранжировать по частоте запросов, то на первом месте это вопросы по ЖКХ, на втором - здравоохранения, на третьем - это благоустройство нашего города, ремонт дорог и скверов, - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации Мурманска.

За годы существования проекта в главной городской газете его участниками стали руководители структурных подразделений мэрии, городских служб, депутаты горсовета и регионального парламента. Самые интересные вопросы и, конечно, ответы - публикуются на страницах периодического издания.

-Вопросы, которые, если кто-то не смог дозвониться, мы записываем, а потом передаем в администрацию, - пояснил работу «прямой линии» Виктор Хабаров, главный редактор газеты «Вечерний Мурманск», - чтобы вопросы людей были услышаны, а проблемы решены.

Обычно на проведение «прямой линии» отводится час, но обращений поступает так много, что участники ещё ни разу не укладывались в отведенное время.