Прямо по курсу - белухи!

Морякам атомного ледокола «Урал» удалось запечатлеть на видео этих морских обитателей.

Животных они увидели в районе мыса Желания в Карском море. И судя по кадрам, ледовая обстановка здесь нелёгкая.

«Ни один кит и дельфин не умеет поворачивать голову, а белухи могут и вверх, и в бок, и вниз. А ещё у них прекрасно развита мимика. Они меняют форму акустической линзы на голове, чтобы общаться с сородичами. Но это не значит, что они не издают никаких звуков. Белухи известны как «морские канарейки». Так их прозвали за способность издавать множество звуков от хрюканья до щебетанья птиц», говорится в сообщении к видео, опубликованном в телеграм-канале «Атомфлота».