Прямой эфир в медицинских масках!

В медицинских масках сегодня провели эфир на радиостанции «Рекорд» наши коллеги. Забота о здоровье и безопасности – прежде всего. Программа «Открытая студия» – это совместный проект радиостанции и телеканала «Арктик-ТВ», который можно и смотреть и слушать и даже принять участие, позвонив в студию каждый будний день в 12.00.

В свежем выпуске программы говорили о работе управляющей компании в новых условиях и о новой роли, которую взяли на себя некоторые представители коммунальной службы.

Руководитель одной из управляющих компаний города Североморска Игорь Соловьев рассказал, что сегодня сотрудники не только приезжают на аварийные вызовы, но и выполняют функции волонтёров. Ведь в это непростое время люди старшего поколения нуждаются в помощи.

Игорь Соловьев, генеральный директор ООО «Вертикаль», депутат городского Совета депутатов ЗАТО г.Североморска: «Уже три дня работаем в новом формате. Например, у меценатов брали хлеб и развозили его бабушкам, мусор выносили. Я сам лично приезжал. Мы в этом формате сейчас работаем».