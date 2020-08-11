Прямой разговор с мурманчанами на «Прямой линии»

Диалог с горожанами в формате «Прямой линии» редакция «Вечернего Мурманска» проводит регулярно. В этот раз звонки от активных жителей областного центра принимал глава администрации города Мурманска Евгений Никора.

Звонки в редакцию «Вечёрки» стали поступать задолго до начала «Прямой линии». Задать вопросы Евгению Никоре, касающиеся различных сфер жизни, горожане могли и в соцсетях. Около десятка обращений были приняты только за первые полчаса.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Жителей беспокоит состояние дворовых территорий. Поступали вопросы и предложения и по озеленению, и по строительству детских площадок, были замечания по системам ливневых стоков, проезжей части и тротуаров во дворах, людей интересует создание новых пешеходных связей».

Например, одна жительница Первомайского округа сообщила о брошенных плитах в районе улицы Баумана, которые оставались бесхозными после ремонтных работ.

Все обращения направляют для отработки соответствующим специалистам.

Виктор Хабаров, главный редактор газеты «Вечерний Мурманск»: «Сейчас востребована «Прямая линия», потому что везде действуют ограничения, а это хороший способ рассказать о своей проблеме и решить её».

Тем, кто не успел задать главе интересующие вопросы, расстраиваться не стоит, «Прямая линия» проводится регулярно. Каждый такой телефонный диалог с представителями власти заранее анонсируется на страницах «Вечернего Мурманска» и на площадках издания в соцсетях.