Прямой разговор в социальной сети с молодёжью

В преддверии Дня молодёжи, глава Мурманска Андрей Сысоев провёл прямой эфир в социальной сети с Молодёжным советом.

Молодёжный совет при администрации Мурманска был сформирован два года назад. В его состав сейчас входят 18 представителей общественных объединений, профсоюзных организаций, учреждений и предприятий.

Во время прямого эфира участники обсудили вопросы волонтёрского движения, развития заполярной столицы и трудоустройства. Также стало известно, что уже сформирован новый состав совета на ближайшие два года. Он приступит к своим обязанностям 27 июня – в День молодёжи.

Глава города поздравил всех юношей и девушек с наступающим праздником и поблагодарил их за активную деятельность, а также за волонтёрскую помощь, оказываемую в период пандемии.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Нет сегодня отрасли в нашем городе, где нет участия молодёжи. И конечно, у них очень хорошо сформулирована своя точка зрения на события в нашей жизни. Они с удовольствием её озвучивают. А самое главное, добиваются решений таких, которые бы соответствовали их пониманию сегодняшнего дня».