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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.09.18 19:29

Пряная и разноцветная выставка из Индии приехала в Мурманск

Индийская  выставка-продажа  вновь развернулась в Мурманске. Попробовать необычные сладости, приобрести разноцветное сари и почувствовать себя вдали от северных широт можно в «МурманЭКСПОцентре» на проспекте Кольском, 51.

Трудно не заметить и пройти мимо «МурманЭКСПОцентра», именно сюда, вот уже несколько лет  подряд, приезжают торговцы индийских товаров и разворачивают посреди заполярного города восточный рынок. Чего здесь только не увидишь: мерцающие бусы, экзотические упаковки с косметикой на основе натуральных масел,  ароматный чай, усыпанную самоцветами мебель и даже шелковый ковер ручной работы, стоимость которого достигает миллиона рублей.

-  Когда мы представляем нашу культуру, культуру Индии, мы одеваем национальные костюмы, чтобы людей ознакомить с нашей культурой, нашими традициями, подарить радость и приятные эмоции, - рассказывет организатор выставки.

Звуки непривычных для нашего уха инструментов, блеск и краски Индии, дурманящие ароматы благовоний - всё это действуют чарующе. Вероятно, поэтому некоторые посетители не могут удержаться от покупки яркого сари, ведь такой традиционный восточный наряд  позволяет почувствовать себя артистом Болливуда.

- Я подобрала себе это платье, - делится с нами своей радостью мурманчанка – Оно очень красивое.

Посетителей ждут ежедневно с 11 часов утра до 7 часов вечера в «МурманЭкспоцентре» на Кольском проспекте, 51. Поторопитесь, выставка-продажа продлится до 29 сентября. 

На правах рекламы.                                            

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
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