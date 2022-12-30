Пряничная битва

- Маша, совсем скоро Новый год! Мы находимся в Мурманском строительном колледже, чтобы разузнать у преподавателей учебного заведения, что лучше всего подавать на праздничный стол.

Екатерина Хармич, повар-технолог: «Предстоящий год – Год кролика, поэтому, в первую очередь, на столе должны быть закуски из различной зелени - то, что любит кролик, овощей, фруктов. На второе мы можем порекомендовать, например, жаренные или отварные овощи или, например, какая-то дичь, птица или мясо. Мы ни в коем случае не можем использовать жареного или запеченного кролика, потому что мы нарушим все каноны и правила. Также мы можем сделать различные изделия или выпечные изделия. Это могут быть пирожки, например, с капустой, что очень любит кролик или пирожки с рыбой, рыбники, палтусы, потому что год не только кролика, но и кота».

- Тема десертов для меня очень актуальная… Какие сейчас идеи пользуется спросом?

Екатерина Хармич, повар-технолог: «У нас есть северные ягоды, мы можем их использовать в различных десертах, например, панна-кота, другие вариации с северными ягодами, брусникой, клюквой, морошкой. Также сейчас очень популярно имбирное печенье. Оно популярно у наших соседей в скандинавских странах».

- Про печенье я давно знаю… Хороший рецепт имбирного пряника дайте.

- Да, я с удовольствием вам покажу, как его приготовить и научу.

- Отлично, идем переодеваться и приступаем к работе.

С помощью миксера мы перемешиваем ингредиенты и добиваемся однородной массы. Затем мы приступаем к нагреванию мёда и объединению медово-пряной смеси. От качества мёда зависит и вкус.

Выливаем мёд в сотейник и отправляем на плиту. На небольшом огне подогреваем мёд, доводим до жидкого состояния. Главное, чтобы мёд не закипал. Затем в полученную массу добавляем сливочное масло. Помешивая лопаткой, ждём, когда оно полностью растворится.

- Мы сейчас на этом этапе будем добавлять специи…

- Следите за тем, чтобы не оставалось крупных комочков специй, их следует тщательно перемешать.

- Если у вас аллергия на мёд, то его можно заменить на инвертный сироп.

Основа печенья почти готова, осталось соединить две получившихся смеси.

- Теперь мы с вами соединяем наши две смеси… Следите затем, чтобы медовая смесь не была горячей, иначе яичные белки могут свернуться.

- Перемешали и получилась однородная консистенция.

Это печенье традиционно готовили к Рождеству. Через сотни лет мы продолжаем поддерживать эту традицию.

- Ну, остаётся добавить соду и муку, тесто будет готово.

- Для чего мы соду добавляем?

- Здесь мы делаем это для разрыхления и объединения наших компонентов.

- После соды постепенно вводим муку, для более удобного размешивания можно воспользоваться миксером. Но как только тесто станет более плотным, придется перемешивать силиконовой лопаткой.

Тесто должно напоминать жидкий пластилин и, главное, оно не должно прилипать к рукам.

После того, как тесто отдохнуло всю ночь, мы можем приступить к самой интересной части – вырубке фигурок. Но для начала необходимо разрезать тесто на равные кусочки и раскатывать его.

Когда тесто стало нужной толщины, приступаем к вырубке фигурок.

- Мы подготовили для вас разные формочки.

- Готово! Можно загружать печенье в печь!

Теперь остается только ждать. Время выпекания в разогретой духовке до 150 градусов 7-15 минут.

Печенье зарумянилось, достаем из печи. Наше печенье выпеклось. Осталось украсить его сахарной пудрой.

С наступающим Новым годом!