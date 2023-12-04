Пряничная площадь Пять Углов расположилась в «Научке»

Всероссийский пряничный марафон завершился, а его экспонаты осталась. Это макет центральной площади Мурманска Пять Углов, который создан из пряников. Его на протяжении нескольких дней «строила» команда из восьми мастериц, ещё больше 10 человек помогали девушкам в этом деле.

А гости фестиваля наблюдали за процессом и подбадривали наших пряничниц.

Алла Денисова, председатель Мурманской региональной общественной организации семей с детьми «Семейный очаг»: «Мы начали общение с июля. Почему выбрали Пять Углов? Это визитная карточка Мурманска! Кто попадает в Мурманск, тот попадает на Пять Углов».

Мария Беляева, капитан команды: «Моя роль в этом проекте скромная. Помимо курирования, я сделала макет пряничного дома на проспекте Ленина, 67. Признаюсь честно, это была моя серьёзная работа в формате 3Д, до этого я делала небольшие работы. Но наряду со мной другие мастера имели более высокий опыт создания 3Д-моделей. Нам очень повезло, что мы работали с такими замечательными специалистами».

Да, этот съедобный арт-объект - практически произведение искусства после конкурса нужно было сохранить, потому что съесть его ни у кого рука не поднялась. И было принято решение отправить пряничную площадь в областную научную библиотеку. Теперь до 17 декабря каждый гость «Научки» может увидеть пряничную площадь Пять Углов, а также почитать литературу по истории этого лакомства.

Любовь Кочергина, главный библиотекарь отдела библиотечного обслуживания Мурманской областной научной библиотеки: «Дело в том, что наша библиотека стала партнёром этого прекрасного проекта. Мы были только рады принять участие и поддержать мастериц. У нас нашлось место удобное для размещения экспозиции. Любой житель нашего города и гость области в преддверие новогодних праздников может зайти и полюбоваться прекрасным пряничным шедевром».

Отметим, что в ближайшее время станет известно, в какой номинации всероссийского марафона победила наша пряничная площадь.