Пряничная площадь Пять Углов удивляет посетителей

Съедобную площадь Пяти Углов, фонтан и ёлку, вокруг которой народ водит хоровод - всё это создали во Дворце Культуры имени С.М. Кирова из пряников!

8 мастеров-пряничников на протяжении двух дней создавали эту сладкую копию главной площади Мурманска. Мастера построили центральный фонтан, ёлку со светящимися гирляндами, даже сделали дороги с машинами и автобусами и прилегающие к ним дома. А самой сложным и интересным в воплощении было здание ГДЦ «Арктика».

Любовь Романюк, мастер-пряничник: «Очень тяжело было раскатывать тесто такого формата. Большое, длинное. Оно не хотело раскатываться никак, потому что для таких конструкций тесто готовится определенной консистенции и тяжело его раскатывать. Максимально на 42 сантиметра выпекала пряник, потом спиливала лишнее, в итоге 41 сантиметр у моей «Арктики».

Пряничный фестиваль в Мурманске, на котором были представили такие шедевры, состоялся благодаря Алле Денисовой. Гуляя по Петербургу она наткнулась на арт-мастерскую, участники которой, не стесняясь, воплощали самые смелые творческие идеи, используя кондитерские приёмы.

Алла Денисова, председатель Мурманской региональной общественной организации семей с детьми «Семейный очаг»: «В прошлом году мне посчастливилось полететь в Питер и посмотреть на фестиваль, который проходит в Санкт-Петербурге. Он так и называется: «Пряничный фестиваль». В рамках этого фестиваля проходил арт-марафон, где создавались постройки из пряников. Меня это очень удивило, вдохновило и у меня зародилась идея, чтобы у нас в Мурманске провели такой же арт-марафон».

Мурманский фестиваль организовали в «Кировке». Посмотреть на сладкое произведение искусства приехали жители не только столицы Кольского Заполярья, но и ближайших городов.

Ольга Руденко, посетительница фестиваля, г. Кола: «Мероприятия такого плана, где трудятся мастера, где представлены работы декоративно-прикладного творчества, всегда привлекают. Здесь ещё можно мастер-класс какой-то пройти и купить подарки к Новому году. Я приехала посмотреть на Пять Углов, выполненные нашими пряничными мастерами».

После фестиваля пряничну композицию перевезут в Мурманскую областную научную библиотеку, где в течение трёх недель она будет радовать посетителей.