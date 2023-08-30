Пряники Любови Романюк – вкусная песня о любви к Северу!

Сладкоежки сейчас прильнут к экранам, потому что вас ждёт вкусный сюжет о простом, но очень популярном лакомстве – пряниках. Журналист «Арктик-ТВ» не просто пообщалась с мастером-пряничником, но и сама попробовала сделать это лакомство.

Три года назад мурманчанка Любовь Романюк решила превратить любовь к сладостям в работу. В качестве материала она выбрала пряники. Купила обучающий курс и изучила рецепты. Любовь признается, что в этом направлении у неё нескончаемый полёт фантазии.

Любовь Романюк, мастер-пряничник: «Ну, кого сейчас тортиками удивишь? Тортики - это скоропорт, очень узкая целевая аудитория. Не знаю, меня как-то тортики никогда не привлекали. А с пряниками... Я не художник, не училась, самоучка, наверное. Честно скажу, глазурью рисовать проще».

Кому-то проще, а для кого-то испытание. Во время сьёмок сюжета я тоже решила немного почувствовать себя мастером и под чутким руководством Любови украсила один пряник.

Кристина Харатова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Эту лапку сделала я, точнее коготочки к лапке, а эту профессионал».

Мой пряник получился не таким ровным, но настоящий профессионал спасла его «маникюром» из пищевых блесток.

Любовь подчеркивает, что для создания хороших пряников важно использовать качественные ингредиенты. Правильно приготовленные сладости с глазурью могут храниться полгода, а без неё год. А ещё важно подходить к делу с душой. У мастера десятки партий с разными изображениями. Есть пряники к первому сентября, с викингами и разными животными. Особое место в коллекции занимает северная тематика.

Любовь Романюк, мастер-пряничник: «Я просто люблю Север. Поэтому и в пряниках 90 процентов - это северные животные, всё, что плавает, бегает, летает».

Недавно Любовь заняла второе место в номинации «Этнический сувенир» регионального конкурса «Сувенир года». На нём она представляла пряники с саамскими словами.

Любовь Романюк, мастер-пряничник: «Зверь нарисован или явление какое-то и подписано на саамском языке, как это называется, есть перевод на русском. Я согласовывала это с ассоциацией Кольских саамов с разрешения Елены Алексеевны Алмазовой. Была ещё морошка. Морошка - это топ!».

Мы стали первыми гостями на производственной кухне Любови. Побывали в её пряничном мире и убедились, что когда человек действительно занимается делом с любовью, то нет ничего невозможного. Именно поэтому, мурманчанка так успешно покоряет наш регион своими сладкими сувенирами.