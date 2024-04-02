Прыгнуть на Северный полюс практически из космоса?

Это звучит совершенно безумно, но три отважных космонавта решили, что должны это сделать.

Для этого они долго готовились, приехали в Мурманск, и теперь ждут лётную погоду. А чтобы время пролетело быстрее, отважные лётчики провели встречу с мурманчанами.

Стратосфера – это последний слой атмосферы Земли, после которого начинается космос. Именно там располагается озоновый слой. Именно оттуда и прямо на Северный полюс первыми в мире будут прыгать космонавты Михаил Корниенко, Александр Лынник и Денис Ефремов, которые решили поставить мировой рекорд, а в Мурманске они ждут нужной погоды и условий для полёта и прыжка.

Михаил Корниенко, лётчик-космонавт, Герой России: «У нас есть определенное окно выгрузки. Я думаю, это два-три дня, чтобы подождать хорошей погоды. Там и здесь они должны совпасть, потому что, если там будет ветер 20 м/с, то прыгать нельзя, это самоубийство. Поэтому будем ждать хорошую погоду, у нас для этого есть резерв времени».

Запланированный прыжок в свободном падении будет длиться до 2,5 минуты и под открытым парашютом ещё примерно 10.

Людей на земле часто интересует, какие мысли в момент падения крутятся в головах лётчиков. И они признаются честно.

Александр Лынник, лётчик-инструктор, совершивший прыжок с высоты 2500 метров на Северный полюс в 2013 году: «Некогда думать».

Михаил Корниенко, лётчик-космонавт, Герой России: «Там думаешь об одном, что нужно сориентироваться, увидеть, понять снос. Нужно понять, как приземляться, определить снос по ветру. Там много работы, а потом, когда приземлишься, там можно думать уже. Как в космосе. Всё время спрашивают: «О чём вы думаете, когда летите туда? Да, ни о чём, там работы куча. Вся романтика напрочь и тут тоже самое».

Приземляться наши космонавты будут на большую льдину. Естественно, это будет не случайная, а заранее выбранная площадка.

Денис Ефремов, инженер космической и стратосферной техники: «Мы сравнительно лёгкие – особых требований нет, кроме того, что должен быть размер льдины такой, чтобы мы могли зайти на неё на парашюте. Но дело в том, что улетать оттуда мы будем уже на самолёте, который там должен приземлиться. И для этого есть определенные требования и на толщину льдины, и на длину взлётно-посадочной полосы, которую там сейчас ребята чистят».

В ожидании разрешения на полёт, летчики-космонавты встретились с мурманчанами, которым интересно было узнать больше об их профессии: как проходят полёты, чем питаются испытатели, как восстанавливаются после полетов.

А Александр Лынник вообще признался, что знает Мурманск не понаслышке.

Александр Лынник, лётчик-инструктор, совершивший прыжок с высоты 2500 метров на Северный полюс в 2013 году: «Я прекрасно знаю историю Мурманска, что здесь было во время войны. Когда я полетел в 2013 году на Северный полюс, то мы здесь посещали ледокол «Ленин» и памятник Алёше, и многие другие места».

Лётчики отправятся на Северный полюс на самолёте ИЛ-76. Они будут в полной экипировке, взяли с собой даже средства, отпугивающие белых медведей.

Желаем удачи нашим рекордсменам и внимательно следим за развитием событий.