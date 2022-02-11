Прыжки с парашютом начинаются с прыжков на земле

Морпехи могут воевать не только на земле и в море – небо для них такая же родная стихия. Бойцы десантно-штурмовых и разведывательных подразделений бригады морской пехоты Северного флота приступили к первому этапу зимней воздушно-десантной подготовки.

Воздушно-десантная тренировка морских пехотинцев начинается с специальных наземных тренажёров. На макетах самолёта и вертолёта морпехи отрабатывают порядок посадки, фиксацию карабина на тросе и действия по командам на прыжок. Во время занятий десантники применяют парашюты трёх типов: Д-6, Д-10 и «Арбалет-2».

На стапеле для подвесных систем военные отработали прыжок с момента отделения от самолёта до изготовки к приземлению. А парашютный трамплин помог отточить навыки приземления и падения десантника на землю. Такие тренировки – обязательная часть подготовки чёрных беретов. Морпехи совершают прыжки в полной боевой выкладке и со штатным оружием.

Завершили тренировку десантники на парашютном тренажере, где комплексно отрабатывались все действия, начиная с размещения в самолёте и до приземления.