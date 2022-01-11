Психиатр из Печенги задержан за взятку и оформление поддельных документов

Отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета по Мурманской области возбудил уголовное дело в отношении психиатра-нарколога, профпатолога. Врач подозревается в совершении трёх преступлений.

По версии следствия, в 2021 году подозреваемый в Печенгской ЦРБ за денежные вознаграждения проводил фиктивные медосмотры и вносил в федеральный регистр якобы вакцинированных от COVID-19 людей. Кроме того, врач оформлял поддельные заключения о наличии или отсутствии у водителей медицинских противопоказаний.

По примерным подсчётам во время незаконной деятельности он успел заработать более 60 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.