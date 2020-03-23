Психически нездоровая северянка украла собаку

В Мурманске украли собаку. На записях камер видеонаблюдения видно, как неизвестная несла на руках Лину - так зовут питомца. Сначала хозяева подумали, что любимое животное сбежало, но благодаря очевидцам удалось установить истинную причину.

Похитительницу вычислили и забрали у неё животное. Оказалась, что дама – душевнобольная и состоит на учёте у психиатра.

Сейчас владельцы Лины говорят, что с их собакой всё в порядке, она снова в кругу семьи.