Психолог, бизнес-тренер Ирина Громова: на работу после отпуска! Как пережить стресс?

На календаре август – последний летний месяц. Многие северяне, особенно родители школьников, возвращаются домой. Отпуск заканчивается. И как же не хочется выходить на работу!

Кто-то даже впадает в некое подобие депрессии. И как быть? Как заставить себя не считать первый день возвращения в контору наказанием? Как сохранять работоспособность и эмоциональную уравновешенность?

Спросим об этом гостью программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - психолога, бизнес-тренера Ирину Громову. В прямом эфире Ирина даст несколько дельных и очень эффективных советов землякам.