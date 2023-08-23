День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.08.23 12:00
Психолог, бизнес-тренер Ирина Громова: на работу после отпуска! Как пережить стресс?
На календаре август – последний летний месяц. Многие северяне, особенно родители школьников, возвращаются домой. Отпуск заканчивается. И как же не хочется выходить на работу!
Кто-то даже впадает в некое подобие депрессии. И как быть? Как заставить себя не считать первый день возвращения в контору наказанием? Как сохранять работоспособность и эмоциональную уравновешенность?
Спросим об этом гостью программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - психолога, бизнес-тренера Ирину Громову. В прямом эфире Ирина даст несколько дельных и очень эффективных советов землякам.
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Последние комментарии
Николаенко Ирина Алексеевна
21.08.23 11:20
По улице Смирнова в сторону леса постоянно сбрасывают строительный мусор и колёса. Куда ещё обратиться, чтобы лесная полоса не страдала, не можем выловить машины и записать номер.
Александр Викторович Погожев
08.08.23 03:03
Спасибо за репортаж, увидели сына!
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Ольга
05.08.23 22:56
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