Психологи пришли к выводу, что прогулки по зимнему лесу полезны, а учёные впервые смогли заморозить личинки кораллов

Многие уже знают, что прогулки летом среди зелёных растений или отдых на воде поднимают настроение и улучшают самочувствие. Но оказалось, что полезны и прогулки по зимнему лесу. Британские и польские психологи провели эксперимент и сделали интересные выводы.

Всем привет! Вы смотрите программу Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Елена Граматчикова.

В Эль-Сальвадор вернулись исторические артефакты, которые более ста лет хранились в частной коллекции в США. Это 12 древних изделий из керамики.

Недавнее открытие десятков геоглифов в Перу дало археологам важную информацию о принципе распределения загадочных доинкских изображений. Однако помогли ли они раскрыть главную тайну?

Многие уже знают, что прогулки летом среди зелёных растений или отдых на воде поднимают настроение и улучшают самочувствие. Но оказалось, что полезны и прогулки по зимнему лесу. Британские и польские психологи провели эксперимент и сделали интересные выводы.

Австралийские учёные впервые смогли заморозить личинки кораллов. Они использовали метод криоконсервации для будущего спасения Большого барьерного рифа.

Одна индийская семья живёт в уникальном доме. Из-за его расположения они каждый день переходят из одного штата в другой.

В зоопарке Хьюстона живёт самый старый самец орангутана в Северной Америке. Недавно долгожителю исполнилось 45 лет.

Свадьба с крокодилом, симулятор ураганов, туалет с фресками и многое другое. Что позитивное, смешное и забавное произошло в 2022 году – давайте посмотрим.

В леса на юге Испании выпустили пять пиренейских рысей. Их разводят в рамках программы, которая призвана восстановить популяцию этих кошачьих. В 2002 году в Испании их оставалось меньше 100, а в Португалии не было вообще.

В пригороде Чикаго открылся ресторан, где готовят только полезную еду специально для собак. При этом учитывают индивидуальные особенности каждого питомца.

Во Франции на фоне птичьего гриппа сокращается производство любимого деликатеса местных жителей – фуа-гра. Одновременно некоторые рестораны начали предлагать растительные аналоги блюда. Впрочем, не все французы готовы перейти на веганский вариант.

В чикагском кафе клиентам предлагают попробовать перед Рождеством необычную закуску. Она одновременно и кислая, и сладкая.