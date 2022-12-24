Психологи пришли к выводу, что прогулки по зимнему лесу полезны, а учёные впервые смогли заморозить личинки коралловМобилизованные жители Мурманской области освобождены от начисления пеней при оплате ЖКУ
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.12.22 13:35

Психологи пришли к выводу, что прогулки по зимнему лесу полезны, а учёные впервые смогли заморозить личинки кораллов

Многие уже знают, что прогулки летом среди зелёных растений или отдых на воде поднимают настроение и улучшают самочувствие. Но оказалось, что полезны и прогулки по зимнему лесу. Британские и польские психологи провели эксперимент и сделали интересные выводы.

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Многие уже знают, что прогулки летом среди зелёных растений или отдых на воде поднимают настроение и улучшают самочувствие. Но оказалось, что полезны и прогулки по зимнему лесу. Британские и польские психологи провели эксперимент и сделали интересные выводы.

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