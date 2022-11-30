Психологов привлекают к волнующим северян проблемам

В Мурманске провели первое занятие по обучению новых специалистов по оказанию психологической помощи членам семей мобилизованных и участников специальной военной операции. Оно состоялось как в очном формате, так и онлайн.

Работа на «горячей линии» для семей мобилизованных и участников специальной военной операции не прекращается. Ежедневно специалисты стараются им помочь, в том числе и психологически. Для того чтобы поддержка была на уровне, для специалистов колл-центра организовали обучение.

Ольга Кобзева, доцент кафедры психологии и коррекционной педагогики МАГУ: «Так как на «горячей линии» работают люди без психологического образования, очень важно научить специалистов, которые смогут вступать в контакт, организовывать конструктивное взаимодействие, понимать зоны и границы ответственности».

Встречу провели как оффлайн, так и онлайн, чтобы обучить граждан, живущих в области. Предварительно специалисты промониторили самые частые вопросы, которые поступают на «горячую линию».

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «Это некоторого рода волонтёрство. Волонтёрство со стороны психологов. Они безвозмездно будут оказывать такого рода помощь при обращении в центр поддержки. Если требуется психологическая помощь, то сотрудник «горячей линии» направит и даст телефон, когда можно получить помощь. Либо по телефону, либо бывают случаи, когда приходят на личный приём».

Инициатива по такому обучению была поддержана губернатором Андреем Чибисом. В будущем планируется создать регистр психологов Мурманской области, чтобы по возможности привлекать их для волонтёрской работы с северянами, попавшими в сложную жизненную ситуацию.