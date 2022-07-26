ПСО «СеверСпас» спасает людей и приглашает добровольцев в свою команду

Добровольческое объединение «СеверСпас» занимается поиском людей с помощью собак. На языке поисковиков их называют расчёт «Дейзи» или расчёт «Аллигатор», в зависимости от клички собаки. Сейчас в Мурманске 14 расчётов. Перед тем, как стать добровольцем, необходимо пройти отбор.

«СеверСпас» работает в Мурманске, Североморске, Кировске, Апатитах, Кандалакше и Ковдоре.

Добровольческое объединение «СеверСпас» занимается поиском людей с помощью собак. На языке поисковиков их называют расчёт «Дейзи» или расчёт «Аллигатор», в зависимости от клички собаки. Сейчас в Мурманске 14 расчётов. Перед тем, как стать добровольцем, необходимо пройти отбор.

Валентина Шарыгина, руководитель ДО ПСО «СеверСпас»: «У нас бывало, что приходили люди, которые хотели присоединиться к нам, но не подходили физически. Будет честны, это физическая нагрузка, необходимо ходить и по лесу долго, и это далеко не пять метров - прошёл и всё - работа закончилась. Например, работа ПТП с поиском тел погибших - это надо далеко ходить, как правило, поиск у нас в лесах проходит. Нужно быть ловким и быстрым».

«СеверСпас» заключил соглашение с клубом служебного и пользовательского собаководства «Цербер» на оказание услуг по подбору и первичному курсу дрессировки собак. После сдачи экзаменов животные могут приступать к поискам. Работа ведётся в трёх направлениях: поиск по следу, поиск тел погибших и поиск живых людей. Заявки на привлечение собак поступают двумя способами: через следственный комитет и напрямую.

Валентина Шарыгина, руководитель ДО ПСО «СеверСпас»: «И к нам обращаются напрямую, например, родственник пропавшего сообщает о том, что пропал человек, мы помогаем им организовать все юридические моменты с заявлением. Рассказываем, как правильно написать, как правильно начать поиски. С этого момента начинаем уже свою «вторую линию» проводить: выезд на местность для того, чтобы начать поиски локально».

Большая часть добровольцев – женщины. Одна из них - Евгения Сотниченко из Мурманска, работает в детском саду. Узнала, что идёт набор волонтёров в «СеверСпас», решила попробовать. Собаке по кличке Аллигатор два года. Сейчас они на стадии обучения по направлению поиск тел погибших. Евгения Сотниченко, расчёт «Аллигатор»: «Это не от породы зависит. Это зависит от самой собаки. Там же проводятся тесты: как ест собака, как гуляет собака, как играет собака. Поэтому по разным направлениям собаки подбираются: либо на след, либо ПСС, либо на ПТП. Нас выбрали на ПТП».

А вот Татьяна Капутина со своим бордер-терьером по кличке Дейви Джонс уже прошли отбор. Собаке два года, но дрессировать её начали с шести месяцев. Их расчёт работает по поиску живых людей.

Татьяна Капустина, кинолог: «Для начала собаку учат реагировать на любого сидячего или лежачего человека. Она должна просто подойти к нему, за это получает много еды и очень вкусной еды. Собака начинает реагировать на любого сидячего человека, а позже этот человек уже начинает прятаться за кустики, уходя всё дальше и дальше. Собака начинает его искать. Команда: «Ищи!», - это не для того, чтобы искать человека, собаке надо сидеть около человека и лаять».

Мы решили проверить, а как работает собака на местности по поиску живых людей. Моя задача спрятаться и не реагировать на лай, пока не подойдёт кинолог.

Анна Шинкаренко, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Сейчас мы экспериментируем с собаками «СеверСпас». Собака Дейв будет искать меня в этих кустах, я сижу максимально тихо, а пёс должен найти меня»…

С 20 января по апрель текущего года в регионе прошло 191 поисковое мероприятие. Сейчас идёт набор в отряд добровольцев в Кировске и Кандалакше.

Информация указана в группе добровольцев «СеверСпаса» в соцсети «ВКонтакте».