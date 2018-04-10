«Птица Баренц» собирается проверить на прочность мобильные телефоны «Нокиа»

Международный фестиваль «Птица Баренц» в этом году обещает собрать ещё больше участников. Помимо России, по сложившейся традиции, в событии примут участие и представители трёх стран – Норвегия, Финляндия и Россия.

«Птица Баренц» является одним из крупнейших международных событий современного искусства не только в Мурманской области, но и в Баренцевом Евро-Арктическом регионе. Уже четвертый год фестиваль превращает наш суровый северный город в открытую для взаимодействия креативную площадку, где музыканты, художники и артисты из разных стран делятся своим творчеством с жителями и гостями Кольского Заполярья.

Фестиваль пройдёт с 22 по 29 апреля и представит более 50 мероприятий, среди которых выставки, дискуссии, концерты, перформансы, спектакли, кинопоказы, лекции, мастер-классы и встречи с деятелями искусства. А самым запоминающимся, по словам организаторов, станет соревнование по метанию мобильных телефонов «Нокиа».

«Нокиа», мобильный телефон, они не убиваемые, - говорит Сари Кантола, консул Финляндии в Мурманске. - Я думаю, что они будут о’кей. Выдержат всё».