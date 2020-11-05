Птичка учит детей аккуратно писать

Нет, это не новая детская программа на нашем телеканале или какой-то обучающий семинар. Это изобретение мурманчанина Евгения Пайкачева. По сути, он открыл велосипед, но только удобный. И на самом деле это ручка. Если мы вас сейчас запутали, то самое время посмотреть сюжет Кристины Харатовой, она все объяснит.

Все мы помним, как в школе старательно выводили буквы в прописи, стараясь сделать подчерк красивым, а сам процесс удобным. С непривычки руки уставали, а с годами появлялись маленькие мозоли на пальцах. Теперь все это в прошлом, уверяет мурманчанин Евгений Пайкачев. Ведь он создал уайпен – ручку для корректировки почерка.

Евгений Пайкачев, изобретатель новой ручки: «Она создана не только для почерка, а именно для базового навыка формирования правильной привычки. И чтобы ручка у маленьких деток с 1-го по 3-й класс лежала правильно. Соответственно, это базовый навык, который формирует правильное письмо и чистописание».

Евгений изобрел эту ручку, внешне напоминающую птичку вместе с сыном, когда тот учился писать. Также, по словам автора, она помогает обучить письму детей с ДЦП. А людям, перенесшим инсульт, развивать моторику. Каждая ручка подбирается индивидуально под размер руки.

Это изобретение уже имеет российский патент и его можно приобрести на различных интернет-платформах. Однако, обойдётся такое удовольствие, если сравнивать с ценой обычных шариковых ручек, дороже, потому что производится вручную. Но, как уверяет её создатель, она того стоит.