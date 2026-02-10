Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в соцсетях обернулись для мурманчанина судимостью

Октябрьским районным судом г. Мурманска злоумышленник признан виновным в совершении четырёх преступлений с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 2 года, а также лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, чатов...

Следственным отделом УФСБ России по Мурманской области установлено, что гражданин 1977 года рождения разместил в открытом сообществе комментарий, побуждающий граждан к совершению насильственных действий в отношении представителей органов государственной власти и группы лиц, выделенной по национальному признаку.

Октябрьским районным судом г. Мурманска злоумышленник признан виновным в совершении четырёх преступлений с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 2 года, а также лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, чатов и групп в социальных сетях, с размещением обращений и иных материалов в электронных и информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе сети «Интернет», на срок 2 года.

Приговор вступил в законную силу.