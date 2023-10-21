Пульс недели: бесшовное железнодорожное сообщение дойдёт до Мурманска, 350 тысяч уведомлений на уплату имущественного налога для северян и стартовал набор волонтёров для участия в акции «Новогоднее чудо»

В сентябре годовая инфляция в Мурманской области ускорилась до 6,2%. Это произошло в основном из-за высокой потребительской активности и ослабления рубля. Выросший курс валюты сказался на стоимости импортных овощей и фруктов. Подорожавшие для сельхозпроизводителей импортные кормовые добавки и оборудование привели к увеличению темпов прироста цен на мясо. Согласно прогнозу Банка России, в будущем году годовая инфляция вернется к 4%.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней.

А расширить информационные рамки нам помогут гость студии: Антон Ершов, заведующий отделением общей реанимации МОКБ им. Баяндина; Элеонора Кукунова, заместитель руководителя Управления Росреестра по Мурманской области; Юрий Сазонов, начальник Управления ипотечного кредитования и развития сервисов «Домклик»; Максим Полуяхтов, руководитель реабилитационного центра «Пробуждение»; Максим Злобин, режиссёр–документалист (г.Москва).

На Северный флот прибыла первая команда призывников. Шведский стол предложат новобранцам, которые заступили на службу в рамках осенней призывной кампании в Североморске.

В посёлок Мишуково из экспедиции по морям Ледовитого океана вернулось гидрографическое судно Северного флота «Ромуальд Муклевич». Арктический поход продолжался 48 суток, было пройдено 7300 морских миль. В походе приняли участие не только военные, но и представители Русского географического общества и студенты. Участники экспедиции обнаружили новый остров в районе архипелага Новая Земля и нанесли его на карты, а также обнаружили спасательное судно «Шквал» и транспортное судно «Диксон», затонувшие в годы Великой Отечественной войны…

От Мурманска до Бендер-Аббаса в Иране будет бесшовное железнодорожное сообщение. Владимир Путин сообщил о проектах, создающих единый логистический каркас с Китаем: «Так, в европейской части России мы формируем международный коридор «Север – Юг» (Председатель КНР тоже упоминал об этом), - сказал Президент РФ, – связывающий российские порты на Балтике и в Арктике с портами на побережье Персидского залива и Индийского океана. На всём маршруте – от нашего северного города Мурманска до иранского Бендер-Аббаса – будет обеспечено, как говорят специалисты, бесшовное железнодорожное сообщение. Россия самая большая в мире страна по территории, и связанность всех партнёров и друзей через неё имеет серьезное значение. Поэтому перспективные железнодорожные магистрали, которые появятся в стране совместно с евразийскими проектами, создадут единый транспортный логистический каркас», - заявил в приветственной речи на Международном форуме «Один пояс - один путь» в Китае президент РФ Владимир Путин. Ещё один транспортный меридиан с Севера на Юг пройдёт через Уральский регион и Сибирь. Кроме того, глава государства упомянул строительство Северного широтного хода и новую Северо-сибирскую железнодорожную магистраль. В завершении выступления президент пригласил участников форума «Один пояс — один путь» обсудить актуальные темы на «Неделе транспорта», которая пройдёт в середине ноября в столице России.

Северянам направили более 350 тысяч уведомлений на уплату имущественного налога. Федеральная налоговая служба по Мурманской области напоминает о необходимости своевременного внесения платежей...

В сентябре годовая инфляция в Мурманской области ускорилась до 6,2%. Это произошло в основном из-за высокой потребительской активности и ослабления рубля. Выросший курс валюты сказался на стоимости импортных овощей и фруктов. Подорожавшие для сельхозпроизводителей импортные кормовые добавки и оборудование привели к увеличению темпов прироста цен на мясо. Согласно прогнозу Банка России, в будущем году годовая инфляция вернется к 4%.

В этом году в Мурманской области запланирован ремонт 1700 подъездов. Ход работ на некоторых объектах проверила министр государственного жилищного и строительного надзора.

В Мурманск приехала заслуженный тренер России по художественной гимнастике Вера Николаевна Шаталина. Она провела мастер-класс для спортсменов Заполярья.

Врачи анестезиологи-реаниматологи отмечают профессиональный праздник. Эти люди ежедневно избавляют пациентов от страданий, облегчают хирургическое вмешательство и следят за состоянием больного в ходе операций.

В Мурманске презентовали книг, об истории Кольской атомной электростанции. Помимо этого, энергетики поделились планами по развитию мирного атома в Заполярье.

Реконструкция областного краеведческого музея продолжается. На какой стадии сейчас работы? И каким мы увидим его после обновлений? Нашим журналистам удалось попасть в историческое здание.

Видеоролик о Мурманской области занял 2-е место на международном фестивале в Бурятии в номинации «Продвижение регионов». Он снят режиссёрами Максимом Ночовным и Владиславом Мельником для портала murmansk.travel - это электронный гид по Мурманской области. Всего на участие в конкурсе было подано более 376 заявок, в программу фестиваля вошли 32 творческие работы, из них 25 попали в шорт-лист в категории «Туристические видеоролики».

Начинается набор волонтёров для участия в акции «Новогоднее чудо». В декабре она состоится в 15-й раз. В начале декабря в торговых, спортивных и развлекательных центрах, в холлах гостиниц и в других общественных пространствах Мурманска будут установлены новогодние ели с открытками акции. Каждый желающий сможет выбрать одну из них, приобрести и передать подарок маленькому адресату. Дети зачастую мечтают о впечатлениях: погладить настоящего оленя, увидеть северное сияние или побывать на интересном событии. В этом году Единый волонтёрский центр приглашает к участию добровольцев, которые будут помогать развешивать открытки, собирать и сортировать пожелания. Также к участию приглашаются автоволонтёры для развоза подарков по области в середине декабря. Чтобы присоединиться к акции «Новогоднее чудо» необходимо до 31 октября 2023 года отправить заявку через общероссийскую платформу Добро.ру.