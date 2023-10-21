Грядёт увеличение тарифов на отправку писем и бандеролейНачинается набор волонтёров для участия в юбилейной акции «Новогоднее чудо»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.10.23 20:30

Пульс недели: бесшовное железнодорожное сообщение дойдёт до Мурманска, 350 тысяч уведомлений на уплату имущественного налога для северян и стартовал набор волонтёров для участия в акции «Новогоднее чудо»

В сентябре годовая инфляция в Мурманской области ускорилась до 6,2%. Это произошло в основном из-за высокой потребительской активности и ослабления рубля. Выросший курс валюты сказался на стоимости импортных овощей и фруктов. Подорожавшие для сельхозпроизводителей импортные кормовые добавки и оборудование привели к увеличению темпов прироста цен на мясо. Согласно прогнозу Банка России, в будущем году годовая инфляция вернется к 4%.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней.

А расширить информационные рамки нам помогут гость студии: Антон Ершов, заведующий отделением общей реанимации МОКБ им. Баяндина; Элеонора Кукунова, заместитель руководителя Управления Росреестра по Мурманской области; Юрий Сазонов, начальник Управления ипотечного кредитования и развития сервисов «Домклик»; Максим Полуяхтов, руководитель реабилитационного центра «Пробуждение»; Максим Злобин, режиссёр–документалист (г.Москва).

На Северный флот прибыла первая команда призывников. Шведский стол предложат новобранцам, которые заступили на службу в рамках осенней призывной кампании в Североморске.

В посёлок Мишуково из экспедиции по морям Ледовитого океана вернулось гидрографическое судно Северного флота «Ромуальд Муклевич». Арктический поход продолжался 48 суток, было пройдено 7300 морских миль. В походе приняли участие не только военные, но и представители Русского географического общества и студенты. Участники экспедиции обнаружили новый остров в районе архипелага Новая Земля и нанесли его на карты, а также обнаружили спасательное судно «Шквал» и транспортное судно «Диксон», затонувшие в годы Великой Отечественной войны…

От Мурманска до Бендер-Аббаса в Иране будет бесшовное железнодорожное сообщение. Владимир Путин сообщил о проектах, создающих единый логистический каркас с Китаем: «Так, в европейской части России мы формируем международный коридор «Север – Юг» (Председатель КНР тоже упоминал об этом), - сказал Президент РФ, – связывающий российские порты на Балтике и в Арктике с портами на побережье Персидского залива и Индийского океана. На всём маршруте – от нашего северного города Мурманска до иранского Бендер-Аббаса – будет обеспечено, как говорят специалисты, бесшовное железнодорожное сообщение. Россия самая большая в мире страна по территории, и связанность всех партнёров и друзей через неё имеет серьезное значение. Поэтому перспективные железнодорожные магистрали, которые появятся в стране совместно с евразийскими проектами, создадут единый транспортный логистический каркас», - заявил в приветственной речи на Международном форуме «Один пояс - один путь» в Китае президент РФ Владимир Путин. Ещё один транспортный меридиан с Севера на Юг пройдёт через Уральский регион и Сибирь. Кроме того, глава государства упомянул строительство Северного широтного хода и новую Северо-сибирскую железнодорожную магистраль. В завершении выступления президент пригласил участников форума «Один пояс — один путь» обсудить актуальные темы на «Неделе транспорта», которая пройдёт в середине ноября в столице России.

Северянам направили более 350 тысяч уведомлений на уплату имущественного налога. Федеральная налоговая служба по Мурманской области напоминает о необходимости своевременного внесения платежей...

В сентябре годовая инфляция в Мурманской области ускорилась до 6,2%. Это произошло в основном из-за высокой потребительской активности и ослабления рубля. Выросший курс валюты сказался на стоимости импортных овощей и фруктов. Подорожавшие для сельхозпроизводителей импортные кормовые добавки и оборудование привели к увеличению темпов прироста цен на мясо. Согласно прогнозу Банка России, в будущем году годовая инфляция вернется к 4%.

В этом году в Мурманской области запланирован ремонт 1700 подъездов. Ход работ на некоторых объектах проверила министр государственного жилищного и строительного надзора.

В Мурманск приехала заслуженный тренер России по художественной гимнастике Вера Николаевна Шаталина. Она провела мастер-класс для спортсменов Заполярья.

Врачи анестезиологи-реаниматологи отмечают профессиональный праздник. Эти люди ежедневно избавляют пациентов от страданий, облегчают хирургическое вмешательство и следят за состоянием больного в ходе операций.

В Мурманске презентовали книг, об истории Кольской атомной электростанции. Помимо этого, энергетики поделились планами по развитию мирного атома в Заполярье.

Реконструкция областного краеведческого музея продолжается. На какой стадии сейчас работы? И каким мы увидим его после обновлений? Нашим журналистам удалось попасть в историческое здание.

Видеоролик о Мурманской области занял 2-е место на международном фестивале в Бурятии в номинации «Продвижение регионов». Он снят режиссёрами Максимом Ночовным и Владиславом Мельником для портала murmansk.travel - это электронный гид по Мурманской области. Всего на участие в конкурсе было подано более 376 заявок, в программу фестиваля вошли 32 творческие работы, из них 25 попали в шорт-лист в категории «Туристические видеоролики».

Начинается набор волонтёров для участия в акции «Новогоднее чудо». В декабре она состоится в 15-й раз. В начале декабря в торговых, спортивных и развлекательных центрах, в холлах гостиниц и в других общественных пространствах Мурманска будут установлены новогодние ели с открытками акции. Каждый желающий сможет выбрать одну из них, приобрести и передать подарок маленькому адресату. Дети зачастую мечтают о впечатлениях: погладить настоящего оленя, увидеть северное сияние или побывать на интересном событии. В этом году Единый волонтёрский центр приглашает к участию добровольцев, которые будут помогать развешивать открытки, собирать и сортировать пожелания. Также к участию приглашаются автоволонтёры для развоза подарков по области в середине декабря. Чтобы присоединиться к акции «Новогоднее чудо» необходимо до 31 октября 2023 года отправить заявку через общероссийскую платформу Добро.ру.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в HORECA: аналитика и ключевые инсайты
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПАСЗР ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕНаталья Давыденкова: рак молочной железы. Какие возможности по диагностике и лечению есть у мурманских онкологов? Кто входит в группу риска и возможно ли выжить с 4-й стадией рака?Заведующий отделением неврологии Иван Джулай: о распространенных неврологических нарушениях. Что такое остеохондроз? Как жить с рассеянным склерозом? Симптоматика, диагностика и лечение
-

Последние комментарии

Антон Кайгородов
19.10.23 15:24
Собственно, на повторном заседании суд отменил решение не найдя состав правонарушения, как и следовало ожидать, справедливость восторжествовала. Выборы прошли и вся эта шумиха сразу стала никому не ну
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: свято место, или Кандидат с сектантским душком
Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
05.10.23 21:00
Добрый вечер, педагоги, учителя-предметники и жители города-героя. От своего имени и имени всего прославленного коллектива МБОУ Кадетской школы города Мурманска поздравляем учителя ИКТ Вячеслава Алекс
Комментарий к новости:В областном центре подвели итоги конкурса «Учитель города Мурманска 2023»
Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
26.09.23 16:02
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! От себя лично (матери и дочери), всего коллектива учителей-предметников МБОУ КШМ, работников бюджетной сферы МО говорим спасибо за повышени
Комментарий к новости:Зарплаты бюджетникам в Мурманской области повысят на 5,5%
-Правовая консультация (18+)Уменьшилось количество обращений в ФССП России от граждан-двойников
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире00:30«Народный корпоратив». Концерт Стаса Михайлова, часть 2 ('2015, 16+)01:30«Медленное ТВ-Камин».05:25«Мелодия любви». Художественный фильм, серия 3-4 (16+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области произойдёт рост кадастровой стоимости квартир, комнат и индивидуальных жилых домов-PRO Валюту (16+)Курс доллара просел на 1,4 рубля, евро провалилось почти на 1,2 рубля-PRO Энергетику (18+)В Мурманске презентовали книгу об истории Кольской атомной электростанции и заглянули в ближайшее будущее-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 и 23 октября-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Правительство РФ ограничит участие недобросовестных подрядчиков в торгах на проведение капремонта в жилых домах
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика