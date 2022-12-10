Пульс уходящей недели: День Героев Отечества, модернизация системы водоснабжения на западном берегу Кольского залива, форум «Арктика: настоящее и будущее», рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий недели. А расширит информационные рамки программы «Итоги» Алексей Баринов, начальник службы по связям с общественностью Мурманского морского рыбного порта.

Командир мотострелковой роты Северного флота капитан Павел Семенко получил из рук Президента РФ «Золотую звезду». Владимир Путин в Георгиевском зале Большого Кремлёвского Дворца вручил обладателям звания Героев России медали «Золотая звезда». Торжественная церемония была приурочена ко Дню Героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря. Среди тех, кто получил медаль, есть и наш земляк - командир мотострелковой роты 200 отдельной мотострелковой бригады 14 армейского корпуса Северного флота капитан Павел Семенко. В торжественном мероприятии приняли участие более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм, в том числе Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и кавалеры ордена Святого Георгия.

Минобороны России опубликовало кадры организации доставки почтовых отправлений военнослужащим…

В Мурманскую область с рабочим визитом прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Руководитель экстренного ведомства осмотрел ключевые объекты по обеспечению безопасности на территории региона, прежде всего Мурманский арктический комплексный аварийно-спасательный центр МЧС России, на базе которого состоялось награждение волонтёров, участников добровольческих организаций принимавших, оказывающих всестороннюю помощь жителям Заполярья. Одна из точек поездки – предприятие «Атомфлот». Безопасность, набирающего обороты освоения Северного морского пути, – стратегическая задача для многих предприятий и министерств. К нам в регион Александр Куренков прилетел из Нижневартовска, где из-за взрыва газового баллона частично обрушился жилой дом.

Модернизация системы водоснабжения на западном берегу Кольского залива продолжается. Напомним, в рамках реконструкции сетей предприятие «Мурманскводоканал» проложит в общей сложности 18 километров труб. Все для того, чтобы обеспечить жителей Минькино, жилых районов Абрам-Мыс и Дровяное, а также крупных промышленные предприятия чистой водой. Анна Шинкаренко продолжит…

Правительство России выделяет 37,7 млрд рублей для комплексного развития Мурманского транспортного узла. Об этом губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в социальных сетях «Телеграм» и «ВКонтакте». «Благодаря строительству МТУ появится более 1800 новых рабочих мест, а перевалка порта Мурманск увеличится на 18 млн тонн в год», – написал глава региона. Напомним, делегация Мурманской области, которую возглавляет губернатор, в конце этой недели принимает участие в XII международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», который проходит в Санкт Петербурге. Реализацию проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» называют необходимым и обязательным условием для развития Арктической зоны, включая задачи по освоению месторождений углеводородов и полезных ископаемых на шельфе, а также проектов, направленных на реализацию транспортного и транзитного потенциала России, в том числе коридора «Север-Юг», который через Каспий и Иран даст России выход к Индии в обход привычных маршрутов.

Лыжня зовёт! Новые лыжные трассы, каток и пешеходные зоны совсем скоро откроются в Мурманске. Глава администрации города проверил ход работ по благоустройству спортивного комплекса «Снежинка»…

Новый рекорд установлен в Мурманском морском рыбном порту в ноябре. По сравнению с ноябрем прошлого года зафиксирован рост объёмов грузооборота на 85%. По рыбопродукции тоже увеличены значения – 18 тысяч тонн в ноябре 2021 года и почти 25 тысяч тонн в этом году. Успех стал возможен благодаря ряду обновлений. Например, участие в национальном проекте «Производительность труда». А ещё очень удачной была мойвенная путина в этом году.

Продолжался рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе, сообщает Роспотребнадзор по Мурманской области. Он выше показателей прошлого года. В большинстве случаев жители региона болеют разновидностью гриппа 2009 года A\эйч1N1, в России этот штамм называли «Свиным», среди симптомов которого эксперты выделяют жар, насморк, боль в горле, плохой аппетит и сонливость. 13 лет назад в регионе даже было зафиксировано несколько смертей от осложнений, вызванных этим заболеванием. Для снижения распространения ОРВИ и гриппа среди школьников в областном центре ряд образовательных учреждений перешёл на дистанционное обучение. В настоящее время наблюдается первая волна заболеваемости, сообщают эпидемиологи. Ещё два периода роста ожидаются после новогодних праздников и в конце февраля. Чтобы обезопасить себя специалисты регионального Роспотребнадзора рекомендуют делать прививки. По состоянию на 5 декабря в нашем регионе вакцинацию от гриппа прошли более 239,5 тысячи человек.

В связи с подъёмом заболеваемости ОРВИ в медицинских организациях Мурманской области вводятся меры по предупреждению распространения респираторных вирусных инфекций. Ориентировочно, на ближайшие три недели приостановлено проведение профилактических мероприятий среди детей раннего возраста. Если ребёнок здоров, то посещение поликлиники с профилактическими целями рекомендуется отложить. Во всех без исключения медицинских организациях строго соблюдают температурный режим, проветривания, дезинфекцию, обеззараживание воздуха, а также использование сотрудниками средств индивидуальной защиты. Министерство здравоохранения Мурманской области настоятельно рекомендует сделать профилактическую прививку против сезонного гриппа. А также сократить время пребывания в общественных местах; использовать маску в общественном транспорте; тщательно и регулярно мыть руки с мылом; не контактировать с людьми, имеющими признаки заболевания.

В зону внимания общественников и автоинспекторов в очередной раз попали парковочные места для людей с особенностями здоровья, которые вопреки закону занимают обычные водители…

В Мурманской специальной библиотеке для слепых и слабовидящих открылась выставка тактильных картин «Небесные покровители». Коллекция из 8 уникальных художественных произведений от мастеров из Санкт-Петербурга создана благодаря президентскому гранту…

Съёмочная группа «Арктик-ТВ» совместно со имиджмейкером побывала в одном из магазинов города, чтобы помочь девушки подобрать актуальные образы к новому году…

Нашему земляку нужна помощь. Владислав Денисов, за судьбой которого следит наша редакция, и его мама Наталья сейчас находятся на лечение в Израиле. Как проходит лечение и сколько средств осталось собрать, смотрите в нашем сюжете…

Неподражаемый актёр Вениамин Смехов в тандеме с знаменитой пианисткой Басинией Шульман провели музыкально-литературный спектакль «Золотые звуки серебряного века» в Мурманской областной филармонии…

Пара финнов из «Конвоя дружбы», который приезжал на прошедшие выходные в областной центр, не справились с управлением машины и улетели в кювет. Однако, к происшествию они отнеслись позитивно и были уверены, что им помогут. Что и произошло. Неравнодушные северяне помогли страдальцам добраться до Мурманска, их заселили их в отель, оплатили номер, дали деньги на карманные расходы и даже пригласили на ужин…

В отношении адвоката из Мурманской области возбудили уголовное дело. Её обвиняют в покушении на мошенничество в крупном размере. По версии следствия, женщина пыталась обмануть осужденного из исправительных учреждений региона. Адвокат предложила за 300 тысяч рублей оказать содействие в условно-досрочном освобождении мужчины. Подозреваемая пообещала передать деньги должностному лицу колонии и судье, которые помогут в этой работе. На самом деле, как выяснилось, адвокат понимала, что не выполнит обещанное и деньги оставит себе. Женщину задержали в момент получения средств. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Будущих поваров научат арктической кухне. В Мурманском индустриальном колледже запускают дополнительный курс обучения. Его будут вести ведущие шеф-повара области. Подробности смотрите прямо сейчас…