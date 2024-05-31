Пульс уходящей недели: об Арктике - на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам; о выездной секции фестиваля «КультАрктика» и встречаем лето без отопления

Глава Госавтоинспекции России Михаил Черников объявил о переименовании Государственной инспекции безопасности дорожного движения в ГАИ. Все региональные ведомства уже получили соответствующий приказ. Напомним, что название «ГАИ» было учреждено в 1936 году и просуществовало до 1998 года.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней.

А расширить информационные рамки программы нам поможет гость студии - Зинаида Середа, министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, которая нам расскажет о печальной статистике лесных пожаров в нашем регионе, о причинах возникновения возгораний, о том, предусмотрены ли какие-нибудь штрафные санкции к тем, кто не будет соблюдать правила пожарной безопасности в лесу.

Президент РФ Владимир Путин провёл расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Государственного Совета по направлениям социально-экономического развития. Участие в нём принял и губернатор Мурманской области. Андрей Чибис предложил Президенту России обеспечить приоритетное финансирование нацпроектов в Арктике.

Паспорта граждан РФ получили подростки Мурманска, достигшие 14-летнего возраста. Торжественная церемония вручения главного в жизни документа прошла в Центре управления регионом Мурманской области.

30 мая в Мурманске начнут отключили отопление. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Юрий Сердечкин. «В этом году тёплой погоды мурманчанам пришлось ждать немного дольше, чем в прошлом, - написал он в своём телеграм-канале. - Такие ежегодные меры необходимы – в летний период теплоснабжающие организации готовятся к новому отопительному сезону, чтобы зимой обеспечить бесперебойную и надежную подачу тепла потребителям». Стоит отметить, что на некоторых участках в областном центре уже ведутся работы по обновлению инженерных сетей.

Жители Мурманска обратили внимание на серьёзные работы по замене трубопровода на улице Свердлова. Как оказалось, это только вершина айсберга. В рамках перевода Ленинского округа на закрытую систему теплоснабжения энергетики ведут в этом году работы не только на инженерных сетях, а также на Северной котельной и центральных теплопунктах.

Постирать, помыть посуду, да, и просто, чтобы в кране была вода. Но не всегда эти, казалось бы, обыденные вещи доступны всем. В Приморском районе Запорожской области трубами для водоснабжения не занимались годами. В рамках соглашения сотрудники ФГУП «Мурманскводоканал» активно меняют ситуацию к лучшему, например, монтируют новые водонапорные башни и укладывают новый трубопровод.

В Мурманске проверили готовность спасателей к летнему сезону. Сотрудников МЧС проверили на наличие документов, а инвентарь - на работоспособность.

В преддверии Дня защиты детей судебные приставы России по Мурманской области начали проводить рейды по алиментщикам, у которых накопились долги. Как работают блюстители закона, узнала журналист «Арктик-ТВ» Анастасия Кочурова.

Глава Госавтоинспекции России Михаил Черников объявил о переименовании Государственной инспекции безопасности дорожного движения в ГАИ. Все региональные ведомства уже получили соответствующий приказ. Напомним, что название «ГАИ» было учреждено в 1936 году и просуществовало до 1998 года.

В Мурманской области завершено расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП, случившегося в ноябре прошлого года. Установлено, что житель города Оленегорска на трассе Р-21 «Кола», совершая обгон, создал угрозу столкновения со встречными автомобилями. В результате опасного манёвра водитель «Хендай-Солярис», двигавшийся во встречном направлении, уходя от удара с «Рено», потерял контроль за управлением и совершил столкновение с встречным автомобилем «БМВ», а после по инерции с грузовым тягачом «Ивеко». В результате ДТП водитель корейской легковушки погиб на месте. При этом, создав аварийную ситуацию, владелец «Рено-Меган» продолжил движение без остановки. После следственных действий и ряда экспертиз уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

В преддверии летних каникул сотрудники АО «Электротранспорт» напомнили о правилах перевозки несовершеннолетних в автобусах и троллейбусах.

Проигнорировал требования сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться. Но автоинспекторы всё же задержали в Мурманске мотоциклиста. При этом молодой человек сделал вид, а заодно и поведал сотрудникам органов правопорядка историю о том, что, якобы, только что вышел из подъезда. Во время проверки по базам данных инспекторы установили, что 21-летний байкер не имеет водительского удостоверения на право управления двухколесными транспортными средствами. За вождение без разрешающих документов эндуристу грозит штраф в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

Любительницу быстрой езды задержали в Кольском районе после погони. В дневное время мимо сотрудников автоинспекции на скорости по встречной полосе проехал автомобиль марки «Мазда». Два служебных экипажа незамедлительно выдвинулись за правонарушителем. Но на требования сотрудников полиции остановить транспортное средство водитель иномарки не реагировала и продолжала создавать опасные ситуации. Позже гонщицу удалось остановить, ею оказалась 34-летняя жительница Мурманска с явными признаками опьянения. Автоледи отстранили от управления, но алкотестер не выявил наличие алкоголя в крови. После чего полицейские предложили пройти процедуру медицинского освидетельствования в специальном учреждении, сдав биоматериалы на химико-токсикологическое исследование, однако, правонарушительница ответила категорическим отказом. Теперь гражданке грозит штраф - тридцать тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Раз в два года в Мурманской области проводят большой фестиваль «КультАрктика». В этот раз организаторы решили отойти от классической деловой программы и устроили выездную секцию. Довольно креативно путешествуя в автобусе по городу, участники из разных регионов рассказывали о себе и делились планами по развитию. Вместе с ними в необычный тур отправилась и съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Мурманской региональной общественной организации «В защиту жизни» накануне исполнилось 14 лет, а вместе с тем они отмечают первые юбилеи своих успешных благотворительных проектов, которые помогают северянам в трудных жизненных ситуациях, сохранить семью.

В культурно выставочном центре Русского музея в Мурманске состоялось торжественное открытие тактильного проекта «Прикоснуться к Арктике». Выставка позволит людям с ограниченными возможностями здоровьями напрямую прочувствовать искусство и историю родного края.

Чего ждать от нового футбольного сезона в Мурманской области? Какие трудности возникают при проведении чемпионатов? На эти и многие другие вопросы ответили представители Федерации футбола на пресс-конференции в Долине Уюта.