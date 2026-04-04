Пульс уходящей недели: в Губернаторском лицее стартовала приёмная кампания, а в Мурманске состоялся региональный этап фестиваля ГТО

Вечером 31 марта в Крыму потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-26. Связь с ним была потеряна накануне около шести часов вечера. На борту находились семь членов экипажа и 22 пассажира, среди них были и наши воины-североморцы. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. Расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии – Анастасия Дейкова, старший инспектор кадрового подразделения ГУ МЧС России по Мурманской области, и Наталья Рашева, председатель Общественной палаты Мурманской области.

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора подало в Арбитражный суд Мурманской области иск к Мурманской ТЭЦ за загрязнение Кольского залива в районе Прибрежки нефтепродуктами в сентябре прошлого года. Тогда администрация города ввела режим повышенной готовности из-за угрозы ЧС, а Росприроднадзор начал проверку. Теперь ведомство требует возместить ущерб, нанесенный окружающей среде. Сумма иска более 88 тысяч рублей, сообщает «РБК» Мурманск. Однако, ТЭЦ не согласна с доводами ведомства и намерена отстаивать свою позицию в суде. Как уверяют ресурсники, отсутствие разливов нефтепродуктов на объектах Южной котельной и прилегающих территориях было подтверждено во время проверки межведомственной комиссии 9 сентября прошлого года.

На плановых тренировках боевой подготовки экипажи дальних противолодочных самолётов Ту-142 смешанного авиакорпуса Северного флота выполнили сложный элемент лётной подготовки — дозаправку топливом в воздухе. Полёты проводили над акваторией Баренцева моря и нейтральными водами Северного Ледовитого океана. В ходе учебно-тренировочных полётов экипажи сближались с самолётом-топливозаправщиком дальней авиации Воздушно-космических сил России, выполнили контакт с конус-датчиком заправщика и длительное выдерживание места в строю до полного получения топлива. Дозаправка в воздухе – один из самых сложных видов лётной подготовки, требующий высочайшего мастерства и слаженности действий экипажа. Элемент был выполнен на высоте около пяти тысяч метров и скорости почти 500 километров в час. По итогам учения экипажи дальней противолодочной авиации Северного флота подтвердили готовность к выполнению задач.

Сотрудники СОБР Росгвардии провели в Хибинах учебно-методические сборы по горной подготовке. Уникальные занятия провели для воспитанников центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «ВОИН».

Вечером 31 марта в Крыму потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-26. Связь с ним была потеряна накануне около шести часов вечера. На борту находились семь членов экипажа и 22 пассажира, среди них были и наши воины-североморцы. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших.

В Дагестане провели первую образовательную конференцию для жён военнослужащих «Каспийская звезда». Это продолжение всероссийского проекта из Мурманской области «Звезда Севера».

Заполярные гиды встретились в областной научной библиотеке, чтобы обсудить предстоящий летний сезон, в том числе и проблемы, которые несёт с собой возросший турпоток на север.

Тёплая история от тех, кто создаёт уют в домах северян. Молодые супруги Одинцовы выбрали делом свой жизни теплоэнергетику. Наш сюжет о любви и призвании.

В Губернаторском лицее стартовала приёмная кампания. В первый же день было подано более сорока заявлений от родителей будущих пятиклассников. Конкурс, как отмечают в учебном заведении, традиционно высокий: на одно место претендуют около трёх человек.

В Мурманск прибыла делегация юнармейцев из Москвы. Гости приехали для завершения исследовательской работы по местам боевой славы.

Спортивная база «Фиджитал центр Мурманск» во время весенних каникул открыла двери для юных северян. Школьники погрузились в виртуальную реальность и почувствовали вкус киберспортивных побед.

«Готов к труду и обороне» - в Легкоатлетическом манеже Мурманска состоялся региональный этап фестиваля ГТО, который объединил юных спортсменов из самых отдалённых муниципалитетов - от Печенги до Терского берега.