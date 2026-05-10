Пульс жизни Мурманской области задаёт День великой Победы

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней.

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

«Вахта Памяти» в Мурманске. Эта традиционная акция приурочена к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 41-летию со дня присвоения столице Заполярья почётного звания «Город-герой».

В Долине Славы провели памятный митинг, посвящённый 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В Мурманском областном краеведческом музее провели торжественную передачу частицы «Огня памяти». Патриотическая акция приурочена к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.

6 мая 1985 года Мурманску было присвоено высшее звание «Город-герой». Заполярная столица в годы Великой Отечественной войны была практически разрушена под шквалом агрессии фашистских войск, но мужество советского народа, сила армии и флота, вера обычных людей в то, что городу суждено выстоять, не дали врагу захватить Мурманск. В честь 41-й годовщины присвоения звания горожане собрались на центральной площади, чтобы почтить этот подвиг.

Одна из улиц Полярного названа в честь героев «Тумана», а ведь мало кто знаком с историей этого погибшего в годы Великой Отечественной войны корабля. Чем схожи судьбы легендарного «Варяга» и «Тумана», какие ещё факты раскрыл режиссёр документального фильма о подвиге экипажа Андрей Сычев, расскажем в следующем сюжете.

В Центре современного искусства «СОПКИ.21А» студенты Мурманского арктического университета и курсанты рыбопромышленного колледжа читали письма Магомета Гаджиева и вспоминали подвиги Героя Советского Союза.

А если бы существовала онлайн-доска почёта, где каждый мог увидеть выдающихся и преданных своему делу жителей региона? Именно об этом проект «Сила Севера в людях» – это возможность в очередной раз подчеркнуть важность вклада тех, кто каждый день спасает жизни, защищает, учит, изобретает и делает жизнь людей лучше.

Учащиеся средних классов Губернаторского лицея стали участниками профориентационного тура по площадкам реализации инвестпроектов, созданных для развития Северного морского пути.

«Жизнь, деленная на граммы» – выставка о блокадном Ленинграде и подвиге его жителей открылась в ЗАТО Александровск. Больше 20 картин, авторами которых стали дети от 7 лет, это интерпретация истории в детском творчестве.

Огнеборцы – первые, кто приходит на помощь. Мурманские пожарные отметили свой профессиональный праздник.

В Мурманске завершился этап регионального конкурса «Семья года». Его цель — повысить престиж семейного образа жизни и укрепить традиционные ценности.

Говорить красиво, правильно и уверенно - этому в Мурманском арктическом университете учат старшеклассников на профориентационном мастер-класс «Речь на «отлично». На занятии побывала и корреспондент «Арктик-ТВ» Ксения Зубкова.

Внутренний двор учебного корпуса МАУ на проспекте Ленина, 57 уже более десяти лет является украшением университета и площадкой для научных исследований. Хоть весенняя погода непредсказуема, некоторые сорта цветов уже можно увидеть на этой интересной площадке. Съёмочной группе «Арктик-ТВ» это удалось.

Театральная студия «Домино» открыла восьмой творческий сезон. Юные служители искусства уже подготовили яркие выступления и новые постановки. Журналистам «Арктик-ТВ» удалось побывать на генеральной репетиции одного из новых спектаклей от самых маленьких актёров и узнать все подробности предстоящих премьер.

«Мы выдержим! Мы выстоим! Дождёмся!» - на сцене Мурманского областного театра кукол провели показ спектакля самодеятельного коллектива из Заполярного. Он посвящён непростым временам специальной военной операции. В основу постановки легли истории реальных людей, а роли исполнили непрофессиональные актёры, в числе которых родственники участников нынешних военных действий.