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День за днём с «Арктик-ТВ»04.05.18 19:30

Пункт временного размещения на проспекте Героев-североморцев в Мурманске в отличном состоянии

Депутат Государственной Думы Алексей Веллер и временно исполняющий полномочия главы администрации города Мурманска Алексей Лыженков посетили пункт временного размещения на проспекте Героев-североморцев, 5/3, куда недавно переехали шесть семей из аварийного дома № 30 по улице Декабристов. О том, в каких условиях живут пострадавшие семьи, какие работы по благоустройству пункта были выполнены, узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, дом под номером 30 на улице Декабристов признан аварийным ещё в 2015 году.  Специалисты проводили мониторинг состояния конструкций этого здания. До февраля этого года контрольные метки  не меняли значений, но с апреля стены «деревяшки» из-за паводковых вод начали буквально расползаться в стороны. 

- С февраля пошли отклонения. В разных точках они разные. Что происходит: крыло, где этот дом стоит, которое смотрит на проспект Кирова, отклоняется в сторону этого проспекта, а крыло, которое идёт вдоль улицы Декабристов, отклоняется во двор, - комментирует опасность ситуации Наталья Левченко, директор управления капитального строительства г.Мурманска. - Получается, что здание закручивается.

Собственников попросили в срочном порядке покинуть опасные квартиры, но люди отказалась. По их словам, у дома никогда не было серьёзных проблем. Ещё год назад комиссия осмотрела здание и критических проблем, которые появились сейчас в конструкции, не обнаружила. Администрация города предоставила всем жильцам аварийной «деревяшки» возможность переехать в полностью оборудованный  пункт временного размещения.

- Были проведены уже де комиссии по чрезвычайным ситуациям. Есть два постановления, которые описывают всю эту ситуацию, - поясняет Алексей Лыженков, временно исполняющий полномочия главы администрации города Мурманска. - Наверное, заблуждение у людей потому, что за домом никто не наблюдал. На самом деле, это не совсем так. С момента признания дома аварийным, с 2015 года, специалисты предприятия «Новые формы управления» с определённой периодичностью проходили и проверяли надёжность строительных конструкций, которые находятся в этом доме.

Пункт временного размещения на проспекте Героев-североморцев включает 25 помещений, среди них 8 однокомнатных и 6 двухкомнатных. Здесь есть всё необходимое для комфортной жизни: большой холл, кухня, душевые и туалетные комнаты, а также бытовая техника. Недавно был сделан капитальный ремонт.

- На самом деле, я считаю, что ремонт в пункте временного размещения сделан на очень высоком уровне и очень качественно, - отмечает Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ. -  Мы видим чистые, светлые помещения, как жилые, так и общественного пользования: кухни, санузлы, душевые. Всё присутствует, всё новое. Всё аккуратное, чистое, и, самое главное, безопасное, так как соответствует всем нормативам жилого помещения.

Сейчас сотрудники полиции обеспечивают охрану многоквартирного дома № 30 по улице Декабристов. Имущество людей, которое остается в аварийном здании, находится под охраной. А всем пострадавшим жильцам в скором времени будет предоставлены квартиры в маневренном фонде.

 

Комментарии

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анна
04.05.18 22:17
ну, надеюсь и очень жду, что следующий на выход ЕРМОЛИН!!!!!
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Петров И.В., пенсионер
04.05.18 22:00
Ушинская, вы как там, про******ли? и вообще т*****ми бываете когда-нибудь? хотя, вас ведь не лишат прав, на кроссовере, да еще с такими покровителями! связи-то остались еще? а вы митинг в поддержку
Комментарий к новости:Президент поставил точку в разоблачающем специальном репортаже «Арктик-ТВ» «Бизнес-Мент»
Артем
04.05.18 21:26
а я в шоке от Ушинской! как говорится кто о чем, а у бизнесменов одни деньги на уме: лишаются части прибыли от потери богатого клиента, возможно крышевания, а еще рабочим на 3 копейки больше платить
Комментарий к новости:Президент поставил точку в разоблачающем специальном репортаже «Арктик-ТВ» «Бизнес-Мент»
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