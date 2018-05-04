Пункт временного размещения на проспекте Героев-североморцев в Мурманске в отличном состоянии

Депутат Государственной Думы Алексей Веллер и временно исполняющий полномочия главы администрации города Мурманска Алексей Лыженков посетили пункт временного размещения на проспекте Героев-североморцев, 5/3, куда недавно переехали шесть семей из аварийного дома № 30 по улице Декабристов. О том, в каких условиях живут пострадавшие семьи, какие работы по благоустройству пункта были выполнены, узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, дом под номером 30 на улице Декабристов признан аварийным ещё в 2015 году. Специалисты проводили мониторинг состояния конструкций этого здания. До февраля этого года контрольные метки не меняли значений, но с апреля стены «деревяшки» из-за паводковых вод начали буквально расползаться в стороны.

- С февраля пошли отклонения. В разных точках они разные. Что происходит: крыло, где этот дом стоит, которое смотрит на проспект Кирова, отклоняется в сторону этого проспекта, а крыло, которое идёт вдоль улицы Декабристов, отклоняется во двор, - комментирует опасность ситуации Наталья Левченко, директор управления капитального строительства г.Мурманска. - Получается, что здание закручивается.

Собственников попросили в срочном порядке покинуть опасные квартиры, но люди отказалась. По их словам, у дома никогда не было серьёзных проблем. Ещё год назад комиссия осмотрела здание и критических проблем, которые появились сейчас в конструкции, не обнаружила. Администрация города предоставила всем жильцам аварийной «деревяшки» возможность переехать в полностью оборудованный пункт временного размещения.

- Были проведены уже де комиссии по чрезвычайным ситуациям. Есть два постановления, которые описывают всю эту ситуацию, - поясняет Алексей Лыженков, временно исполняющий полномочия главы администрации города Мурманска. - Наверное, заблуждение у людей потому, что за домом никто не наблюдал. На самом деле, это не совсем так. С момента признания дома аварийным, с 2015 года, специалисты предприятия «Новые формы управления» с определённой периодичностью проходили и проверяли надёжность строительных конструкций, которые находятся в этом доме.

Пункт временного размещения на проспекте Героев-североморцев включает 25 помещений, среди них 8 однокомнатных и 6 двухкомнатных. Здесь есть всё необходимое для комфортной жизни: большой холл, кухня, душевые и туалетные комнаты, а также бытовая техника. Недавно был сделан капитальный ремонт.

- На самом деле, я считаю, что ремонт в пункте временного размещения сделан на очень высоком уровне и очень качественно, - отмечает Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ. - Мы видим чистые, светлые помещения, как жилые, так и общественного пользования: кухни, санузлы, душевые. Всё присутствует, всё новое. Всё аккуратное, чистое, и, самое главное, безопасное, так как соответствует всем нормативам жилого помещения.

Сейчас сотрудники полиции обеспечивают охрану многоквартирного дома № 30 по улице Декабристов. Имущество людей, которое остается в аварийном здании, находится под охраной. А всем пострадавшим жильцам в скором времени будет предоставлены квартиры в маневренном фонде.