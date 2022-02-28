Пункты приёма беженцев из ДНР и ЛНР, открытие Праздника Севера, контроль цен на продукты питания – основные вопросы оперативки

Беженцев из Донецкой и Луганской народных республик в Мурманской области пока нет. Однако, на всякий случай, правительство региона готовится принять людей. На сегодняшний день, сообщил губернатор, Заполярье может дать кров для 440 человек. Уже подготовлены 16 пунктов временного размещения.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Если понадобится, то ещё дополнительно 300 человек готовы принять на территории Мурманской области, обеспечить питанием, для детей организовать обучение и, конечно, предоставить социальную поддержку. Если такие задачи появятся, то будем дополнительно стараться трудоустроить тех людей, которые к нам приедут».

Андрей Чибис заверил жителей Мурманской области, что ситуация в сфере безопасности в регионе стабильная и спокойная. Чтобы стабильной оставалась и социальная обстановка, губернатор поручил правительству выявлять и пресекать факты необоснованного повышения цен. А при необходимости - подключать специалистов из антимонопольной службы.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Прошу мониторинг организовать наличия всех необходимых лекарств в аптеках. К сожалению, мы знали до этого случая, когда в результате какой-то там нестабильности появляются спекулянты, которые пытаются на этом денег срубить. Нужно внимательно за этим следить».

С 1 марта начинается приём заявок на конкурс «Губернаторский стартап». Его участники могут получить до миллиона рублей на развитие собственного бизнеса. А с 5 марта начнётся ещё один конкурс уже для некоммерческих организаций. В нём НКО могут получить поддержку до 250 тысяч рублей. Также губернатор поручил профильному министерству внимательно отслеживать состояние малого и среднего бизнеса, так как в непростой обстановке он может столкнуться с определенными проблемами.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я прошу еженедельно наладить анализ вместе с бизнес уполномоченным, чтобы мы понимали, чувствовали эти проблемы, видели проблемы, с которыми сталкивается наш малый и средний бизнес. Отдельное внимание крупным предприятиям. С ними это взаимодействие будет выстроено достаточно чётко. Но малый и средний бизнес - это задача вашего министерства и ФАРМАПа, специальную компетенцию вместе с уполномоченным настроить».

Ещё одна тема - грядущий Праздник Севера. Старт ему дадут уже в эту субботу в 19 часов. Откроют главное спортивное событие региона соревнования по лыжным гонкам и снегоступингу среди детей-инвалидов. А также соревнования по хоккею с мячом. А те, кто не смогут присутствовать лично, смогут посмотреть онлайн-трансляцию на «Ютубе».