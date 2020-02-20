Пункты приёма информации об участниках Великой Отечественной войны, открыты в библиотеках Североморска

Командующий Северным флотом Александр Моисеев проверил работу одного из таких центров.

Ежедневно от военнослужащих и жителей города поступают новые данные. Такие пункты развёрнуты во всех гарнизонах Северного флота в Мурманской и Архангельской областях, Республике Коми. Сотрудники библиотек принимают от посетителей любые документы о советских воинах. Это могут быть наградные листы, фотографии, удостоверения личности или военные билеты, письма с фронта. Все документы сканируют и возвращают владельцу, а электронный файл сохраняется в общей базе.