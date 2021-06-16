Пушистый «штурман» проживает на одном из буксиров судоремонтного завода «Нерпа»

Породистый кот Филимон волей судьбы оказался на судне, теперь отсчитывает морские мили по акватории вместе с экипажем буксира.

Семья Александра Ефременко давно хотела обзавестись питомцем, выбрали котика британской породы. Увы, вскоре у хозяйки обнаружилась аллергия, и пушистик вместе с хозяином начал службу на морском военном судне. Первое время от командира военной части кота скрывали – не положено животным обитать на кораблях. Однако пушистый моряк смог покорить и сурового военного.

Фёдор Вольвач, сменный механик буксира «Ниреас», СРЗ «Нерпа»: «И смотрит кот в глаза командира части, а командир на него сморит.. Сейчас что-то будет, подумали мы. Командир спрашивает: «Вашего кота случайно не «Батон» зовут?». У нас отлегло. Всё, кот в законе стал, больше мы его не прятали».

Когда корабль списали, с частью экипажа Филя перешёл на судоремонтное предприятие «Нерпа», и попал на один из буксиров завода, конечно, предварительно пройдя собеседование у капитана «Ниреаса».

Александр Ефременко, старший механик буксира «Ниреас», СРЗ «Нерпа»: «Он ещё с тех пароходов привык. Даже когда буксир тот утилизировали, жена говорит, давай заберём. Я сказал, что он уже не сможет без парохода, ему нужно пространство, общение, свобода».

Штурман Филимон Фон Батон имеет даже лист наплаванности – в прибрежной морской зоне залива кот провёл больше года. Филя в еде привередлив – сказывается благородная кровь. Выловленную из залива рыбку предпочитает отдавать подругам из доков. А вот вездесущие чайки не раз становились причиной ЧП – британец оказывался за бортом, по меньшей мере, три раза. Водные процедуры шли коту только на пользу.

Александр Ефременко, старший механик буксира «Ниреас», СРЗ «Нерпа»: «Срывался в воду, сам залазил, приходил. Мы его вытирали. Потом от морской воды становился пушистый-пушистый, как колобок».

У кота есть парадно-выходная тельняшка и именной ошейник, он регулярно проходит медосмотры и является неотъемлемой частью команды «Ниреаса».