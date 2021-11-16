Пушистый снег убирают тяжёлой техникой

Снежная каша под ногами - с такими проблемами каждую зиму сталкиваются многие жители Мурманска. А вот управляющая компания «Севжилсервис» своевременно очищает придомовые территории, чтобы передвижения пешеходов и автомобилистов по ним были комфортными и безопасными.

Тему уборки снега подняли на оперативном совещании в правительстве. Прошлая неделя выдалась сложной. С 8 по 14 ноября температура была близкой к нулю, гололедица, сильный снегопад. Особенно много снега выпало в воскресенье, за несколько часов 8 миллиметров осадков.

Жители Мурманска стали обращать внимание жилищных организаций на снежную кашу во дворах. Одна из старейших управляющих компаний в городе «Севжилсервис» с такими капризами северного климата справляется. Тяжёлая техника и дворники регулярно выходят на борьбу со снегом.

Наталья Дерид, заместитель генерального директора УК «Севжилсервис»: «Снегопады начались, мы технику выводили и она работала в основном на социально значимых объектах, проводя расчистку к контейнерным площадках. Работаем в штатном режиме, на выходе 7 единиц тяжёлой техники, убрана территория около 51 дома».

УК «Севжилсервис» работала и в выходные, но аврала нет. Все в штатном режиме, если понадобится, то специалисты снова выйдут на работу в субботу и воскресенье. Погрузчик убирает основной снег, дворники остатки, которые не может зацепить техника, поэтому тротуары вычищены. Но часто мешают машины, хотя объявления об уборке вывешивают заранее.

Александр Шибарев, машинист погрузчика: «Машины не убрать. Объявления читайте на дверях, машины убирайте и всё будет почищено».

Напоминания о том, когда намечается ближайшая уборка, размещают у входа в подъезды.

Начавшаяся зима не обещает быть простой, тем не менее можно надеяться, что все управляющие компании к вызовам готовы.