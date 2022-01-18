Пушистый снежок заставил всех активно поработать

Обрушившиеся на Мурманскую область снегопады повергли в шок всех. Жители Заполярья и туристы оказались застигнуты врасплох, полностью во власти стихии. А службы, занимающиеся ликвидацией таких последствий, далеко не везде смогли справиться с поставленными задачами.

Сильные снегопады с метелью заблокировали движение транспорта на различных дорогах регионального значения, аэропорт Мурманск был закрыт. Жители в разных уголках региона с трудом передвигались по улицам из-за снежных завалов. В ряде городов области, в том числе и Мурманске, был введён режим повышенной готовности.

Андрей Дубинин, ведущий инженер ММБУ «УДХ»: «Вся техника работает в управлении в усиленном режиме. Работаем 2 на 7, привлекаем людей в дополнительные смены. Уборка территорий у нас с 7 утра. Начинают сразу с расчистки первостепенных объектов - лестниц, дальше переходим на пешеходные переходы, остановки общественного транспорта и далее расчищаются тротуары ручной уборкой».

Алексей Гирин, водитель самосвала: «Много снега в этот период. Также вызывают на дополнительные смены. Мы естественно соглашаемся, выходим, работаем, убираем».

Губернатор Андрей Чибис поручил муниципалитетам, в том числе и Мурманскому УДХ, чистить дворы и проезды. В обычное время - это зона ответственности управляющих компаний, но сейчас ситуация слишком напряженная и помощь необходима.

Маргарита Ковалева, директор ММБУ «УДХ»: «Управление дорожного хозяйства силы свои сконцентрировало там, где это необходимо самому УДХ - улично-дорожной сети города. А часть техники мы перенаправили на дворовые территории».

Крупные компании также выделили сотрудников, которые помогают жилищникам справиться со снегом.

Общими усилиями ведётся борьба с последствиями непогоды, чтобы вернуть северян к привычной комфортной жизни.