Пушкин - наше всё!

Сегодня, в день памяти великого поэта, корреспонденты «Арктик-ТВ» предложили мурманчанам вспомнить бессмертные строки Александра Сергеевича. Получился небольшой срез о знаниях и уважении северян творчества великого поэта: