Пушкин - наше всё!
Сегодня, в день памяти великого поэта, корреспонденты «Арктик-ТВ» предложили мурманчанам вспомнить бессмертные строки Александра Сергеевича. Получился небольшой срез о знаниях и уважении северян творчества великого поэта:
- В своих стихах он отображает те события, которые сейчас происходят, и будут происходить.
- «Буря мглою небо кроет»…
- «У Лукоморья дуб зелёный» …
- «Златая цепь на дубе том» … Очень трогательные.
- «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты» …
- «Как мимолетное видение, как гений чистой красоты» … Посвящено его жене Татьяне Николаевне Гончаровой.
Последние комментарии
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.02.26 22:28
Приветствую Вас, мурманчане. Пишет экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Теперь мою должность занимает моя экс-подруга Наташа Хоменко (Цыбуля); для неё я была учи
Комментарий к новости:Мурманский арктический университет посетили региональные депутаты
Viktor Pavlov
05.02.26 17:33
А виновата во всём погода - Природа - Мать!!!
Комментарий к новости:Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён
Александр
03.02.26 08:57
03.02.26 Мурманск, Карла Маркса, 49 - нет ни холодной, ни горячей воды.
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля
