Пусть 2020 год будет для вас насыщенным, как сыр в масле

На праздничный новогодний стол принято ставить угощения, которые любит животное - символ предстоящего праздника. Со свиньей – символом уходящего года, все было понятно, что ни выстави на скатерть – все в тему. А вот крысы, существа, как оказалось, куда более привередливые. Но что точно придётся по душе грызунам, так это сыр - любимое лакомство и многих гурманов среди людей.

Сыр – натуральный продукт, который отличается изысканным вкусом и очень полезен для организма: высоким содержанием белков, молочного жира, витаминов и минеральных веществ. Мурманчанин Максим Горнаев, большой любитель и ценитель сыров. Молодой человек признается, что для него нет лучшего лакомства с утра, чем чашка кофе с дольками вкусного молочного продукта. Год назад он вместе с подругой открыл первую в нашем городе сырную лавку. И конечно, это место сразу стало популярным среди любителей сыра.

Максим Горнаев, сырный сомелье: «Всегда интересно видеть, как меняется взгляд на такой простой продукт, как сыр. Многие люди привыкли к сыру из массмаркета, чаще всего они покупают «Российский», «Пошехонский» сыры, ещё какой-нибудь… А о том, что есть хорошие выдержанные сыры, очень вкусные, многие и не знают».

Твёрдые и мягкие, с плесенью и без, пахучие и с различными добавками. Каждый из представленных сортов наш сомелье пробовал лично, изучал их состав и полезные свойства, чтобы угостить мурманчан действительно качественным продуктом. Санкционных лакомств у Максима не найти, так как на прилавке представлены сыры производства Швейцарии, которые изготовлены по старым рецептам, но присутствует широкий выбор и сыров российских производителей.

Максим Горнаев, сырный сомелье: «Мы привыкли думать, что в России нет хорошего сыра. Но чаще всего его просто нет в крупных сетевых магазинах. А сыры эти есть, более того, они побеждают на мировых чемпионатах. Например, месяц назад прошла наша сырная выставка наша, на которой российские сыроделы получили восемь наград. Это очень хороший результат».

Конечно, вкусы у всех людей разные, но из большого разнообразия сортов можно смело выделить несколько особенно любимых жителями Мурманска.

Максим Горнаев, сырный сомелье: «Больше всего северяне любят «Грюйер резервный» - это сыр с выдержкой от 9 месяцев и до года. У него замечательное ореховое послевкусие. Это сыр марки «Этива», у него выдержка от 3-х до 6-ти лет. Это уникальный сыр, в Мурманской области он только у нас представлен. Никто его привезти не может, это действительно так. И ещё один абсолютный любимчик - это «Тет де Муан» - пахучий сыр».

Этот сорт отличается не только интересным вкусом, который одни сравнивают с мясным, а другие - с рыбным, но и способом нарезки. Его нарезают не кусочками, а в форме розочек, специальным ножом жироль. Надо отметить, что под разные сорта сыра есть свои способы и инструменты для нарезки, чтобы максимально раскрыть вкус продукта. Сыр можно использовать и как основной компонент блюда, и для аромата. Самое главное, сыры сочетаются с различными напитками. Их нужно просто правильно подобрать.

Максим Горнаев, сырный сомелье: «В гастрономии, как и в танце, существует универсальное правило: в паре должен быть один ведущий. Если у вас богатое сложное вино, вы берете к нему более простой сыр. Если у вас сложный выдержанный сыр, берите к нему простое вино».

Главное, нельзя забывать о том, что этот Новый год нужно встречать с хорошим настроением. Правильно созданная атмосфера за столом поможет в этом. И тогда вы весь год будете, как сыр в масле кататься.