«Пусть цветёт и пахнет, чтобы нам радость приносил!», - мурманчане поздравляют земляков с Днём города

Каждый северянин ценит и любит свой город и на вопрос, чем Мурманск отличается от других регионов, отвечает – людьми. И в День рождения города-героя журналисты «Арктик-ТВ» решили собрать поздравления у горожан, вспомнить с ними, как с годами преобразовывалась столица Заполярья. Вот, что получилось...

- Да, замечаем, что с каждым годом что-то новое появляется.

- Город красивый и очень классный!

- Чтобы процветал, самое главное, чтобы процветал!

- Очень хочется пожелать развития, благополучия, чтобы он развивался, рос, становился прекрасным. Хочется пожелать, чтобы ему добавили красок и хорошего настроения!

- Солнце побольше, а всё остальное, вроде, есть!

- Чтобы все люди были счастливы, чтобы всё было хорошо и, главное, мирное небо над головой!

- Хороший, добрый, уютный город. Много театров, хороший город и люди очень добрые, все отмечают это, что город у нас очень добрый.

- Мне не хочется уезжать из города Мурманска. Хочется здесь жить, развиваться, работать.

- Когда я приехала, это сопка была пустая, незастроенная. Сейчас город наш процветает, красивее с каждым днём. Очень приятно гулять по проспекту Ленина, видеть эту красоту, чистоту.

- Наш город замечательный, куда бы мы не ехали, нам всегда хочется возвратиться и желаем всем мурманчанам счастья, здоровья и хорошей погоды.

- Хочу сказать, что народ такой доброжелательный. Приятно, что всегда могут прийти на помощь. Нет такого, как в других городах - сам за себя.

- Пусть цветёт и пахнет, чтобы нам радость приносил.