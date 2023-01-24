Пусть маленькое чудо вновь случится с нашей помощью

Не приговор, будем бороться! Так решили родители Даши Витовской из Полярного практически сразу после её рождения. Ребёнку вследствие полученной родовой травмы диагностировали ДЦП. То, что девочка выжила, уже стало чудом, и вот почти 13 лет чудеса в семье продолжаются.

Невероятно открытая и искренняя улыбка – вот что мы увидели, как только ступили на порог комнаты, в глубине которой сидела 13-летняя Даша Витовская. С ней мы не виделись около 5 лет, за это время ребёнок с ДЦП сделал нереальный скачок в развитии. Благодаря неравнодушным людям удалось приобрести тренажёр, и наконец-то поставить Дашу на ноги. Девочка отлично рисует, пусть и не без помощи преподавателя, хорошо учится, при этом приловчилась делать домашние задания и конспекты на компьютере – клавиатура, в отличие от ручки и карандаша для неё предмет в обучении весьма эффективный.

- А чему тебе хочется научиться больше всего? – спросили мы Дарью.

Дарья Витовская, ребёнок-инвалид, г. Полярный: «Ходить. Только я боюсь».

- Чего боишься?

- Что упаду.

Страх – сейчас самый главный барьер, уверены родители. Для его преодоления решено было Дашу поставить на лыжи! Дважды в неделю семья отправляется на склон Мурманска, где вместе с наставниками – педагогами Детской юношеской спортивно-адаптивной школы работает над укреплением мышц, а главное – закалкой характера.

Ольга Витовская, мама Даши, г. Полярный: «Мы считали: до тридцати шагов самостоятельных, но при этом, я, конечно, стою позади, не помогаю. Но сам факт того, что я рядом, ей помогает».

Витовские продолжают борьбу за полноценное развитие Даши. Иллюзий не строят, уже то, что малышка после родовой травмы выжила, это настоящее чудо. Диагноз действительно тяжелейший, но прогнозы врачей положительные.

Ольга Витовская, мама Даши, г. Полярный: «Невозможно, чтобы вы такие были с такой травмой. Видимо, возможно, так нужно было. Даша сильная!».

Сейчас Дарье вновь требуется курс реабилитации, он назначен на март. До этого времени семье необходимо собрать, как минимум, 160 тысяч рублей. На текущий момент удалось найти меньше половины необходимых средств. При условии, что последнее лечение было более года назад, откладывать поездку невозможно.

Ольга Витовская, мама Даши, г. Полярный: «Нельзя сказать 100-процентно, какая реабилитация даст ей «пинок». Но без них, конечно, идёт регресс. Спастика в домашних условиях не даёт такого результата, как занятия в центрах».

Сумма не запредельная, все вместе мы в силах помочь Даше в преодолении очередной ступеньки. Пусть маленькое чудо вновь случится с нашей помощью.

Реквизиты для перечисления помощи:

Карта 2202202046790410

Моб банк 8-906-286-23-00

Получатель Ольга Викторовна В.