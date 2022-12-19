Пусть ночь на Новый год будет яркой и шумной, но безопасной - МЧС
Специалисты проверили точки продаж пиротехнических изделий на наличие лицензий, способы хранения товаров и соблюдение требований пожарной безопасности.
МЧС предостерегает мурманчан от покупки пиротехники с рук или у непроверенных поставщиков.
Илья Иванов, старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по г. Мурманску: «На каждых салютах сертифицированных написаны способ применения и способ утилизации данного продукта. Вернёмся к способу применения. В основном мы устанавливаем салюты согласно инструкции: на открытой местности, люди должны вставать по ветряной стороне и желательно не менее 30 метров от пиротехнического изделия. Это основные условия использования. И, конечно, чтобы данные действия проводили взрослые люди».