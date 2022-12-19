Пусть ночь на Новый год будет яркой и шумной, но безопасной - МЧС

В преддверии Нового года многие закупаются фейерверками и петардами, чтобы веселее и красочнее отметить праздник. Но при взаимодействии с огненными составами важно соблюдать ряд правил, о которых напомнили сотрудники МЧС во время профилактического рейда.