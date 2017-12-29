Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует о работе дорожных служб и транспортных предприятий в период праздниковВ рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять!» в новогодние каникулы пройдут праздничные мероприятия в муниципалитетах Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»29.12.17 19:30

Пусть яркие фейерверки только радуют, а не огорчают

Предстоящие новогодние праздники – безусловная радость для жителей всей страны. Но вот отдохнуть на каникулах удастся далеко не всем: спецслужбы готовятся к усиленному режиму работы и речь идёт не только о врачах и сотрудниках полиции, но и, в первую очередь, о спасателях. Их главным врагом на зимних каникулах традиционно становиться фейерверк.

По статистике в новогодние каникулы количество пожаров возрастает более чем на 30%.Только в Мурманске за праздники каждый год происходит от 30 до 35 возгораний. Во время них получают тяжкие увечья, гибнут люди и даже дети. Причиной пожаров зачастую становиться пренебрежения правилами безопасности при использовании пиротехники.

В наше время на прилавках магазинов можно увидеть огромный выбор различных фейерверков. Тут и бенгальские огни, римские свечи,  ракеты, петарды, красочные огненные фонтаны и многое другое. От разнообразия буквально разбегаются глаза, однако, мало кто задумывается о том, что пиротехника представляет реальную опасность для жизни.

Но и выход на улицу с этими огненными игрушками не гарантирует абсолютную безопасность. Опытные специалисты поделились с журналистами «Арктик-ТВ» общими правилами безопасности при запуске различных видов фейерверков.

- Самое первое привило - это прочитать инструкцию и не пренебрегать этой информацией, - говорит Яна Розова, специалист (продавец) отдела пиротехники магазина «Салют» ООО «ТЕСО». – Надо заранее подумать, где установить пиротехническое изделие, должно быть безлопастное расстояние от жилых строений, деревьев, линий электропередач, не говоря уже о машинах и людях.

Требования инструкции стоит соблюдать по всем пунктам, а перед тем, как поджечь фитиль, убедиться, что конструкция не перевернётся. Если требуется, то для большей безопасности присыпать основание, например, ракеты снегом или подпереть камнями и отойти на необходимое расстояние.

В противном случае огненный залп может угодить в человека, причинив сильные ожоги, залететь в форточку или под машину. Если несчастный случай всё же произошёл, сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют не паниковать и не геройствовать: сразу сообщить о возгорании в спецслужбы и по возможности применить огнетушитель.

Однако многие горожане отмечают праздники дома и не используют фейерверки. И всё же пожар может произойти у соседей и подвергнуть всех отдыхающих дома опасности.

- Если будет наблюдаться задымление, то нельзя открывать двери, по возможности их необходимо уплотнить сырыми полотенцами, одеялами,  затыкая щели, - поясняет Юрий Дружининский, начальник отдела службы и пожарной техники ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области».

Всем отдыхающим в Новый год не стоит забывать о Правилах пожарной безопасности, необходимо контролировать поведение и досуг детей. Обращаем внимание родителей на то, что к использованию пиротехники допускаются дети старше 16 лет. Для маленьких же существуют безопасные пневматические хлопушки.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаУчится у соседа работать на шельфе
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееЦИК РФ проверит журналистов «на вшивость»?
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
15.12.17: Кремль поставил перед регионами задачу превратить 18 марта в настоящий праздник, чтобы повысить явку на выборы. Что, на ваш взгляд, должны сделать власти для этого?Проголосовало: 584 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

казум
28.12.17 22:52
Откуда пожилые люди могут знать все премудрости договора? Они напишут так, что ничего делать не будут в ЖКХ, будут хапать только деньги: с одного кармана переложат в другой и концы с концами не найде
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Юрий Банько
28.12.17 20:18
Уважаемый оппонент! Мною было написано, что в 1978 г. все полномочия по работам на шельфе были переданы в Мингазпром, в структуре которого создали крупный главк «Главморнефтегаз». Что касается мурманс
Комментарий к новости:Учится у соседа работать на шельфе
Алексей
28.12.17 14:53
Очень грустно, что журналисты, пишущие такие вот статьи (в данном случае Юрий Банько), не совсем владеют темой. Думаю, что люди, связанные с нефтегазразведкой в Мурманске, знают, что первой образовала
Комментарий к новости:Учится у соседа работать на шельфе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире01:05«Рамки закона». Тематическая программа (12+)01:35«Обзор мировых новостей». Информационная программа04:40«Знаки». Развлекательная программа (12+)
-PRO ДеньгиСреднедушевые денежные доходы жителей Мурманской области в реальном выражении стали ниже на 0,8%-PRO ВалютуКурс евро вырос на 8 копеек, доллара снизился почти на 3 копейки-PRO ЭнергетикуФедеральный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения объявил режим повышенной готовности на период выходных и праздничных дней-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 29 декабря-PRO Нефть и газУчится у соседа работать на шельфе-PRO ЗаконыУловы прибрежного рыболовства «в замороженном виде» - Советом Федерации одобрены поправки в закон о рыболовстве
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика