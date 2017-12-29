Пусть яркие фейерверки только радуют, а не огорчают

Предстоящие новогодние праздники – безусловная радость для жителей всей страны. Но вот отдохнуть на каникулах удастся далеко не всем: спецслужбы готовятся к усиленному режиму работы и речь идёт не только о врачах и сотрудниках полиции, но и, в первую очередь, о спасателях. Их главным врагом на зимних каникулах традиционно становиться фейерверк.

По статистике в новогодние каникулы количество пожаров возрастает более чем на 30%.Только в Мурманске за праздники каждый год происходит от 30 до 35 возгораний. Во время них получают тяжкие увечья, гибнут люди и даже дети. Причиной пожаров зачастую становиться пренебрежения правилами безопасности при использовании пиротехники.

В наше время на прилавках магазинов можно увидеть огромный выбор различных фейерверков. Тут и бенгальские огни, римские свечи, ракеты, петарды, красочные огненные фонтаны и многое другое. От разнообразия буквально разбегаются глаза, однако, мало кто задумывается о том, что пиротехника представляет реальную опасность для жизни.

Но и выход на улицу с этими огненными игрушками не гарантирует абсолютную безопасность. Опытные специалисты поделились с журналистами «Арктик-ТВ» общими правилами безопасности при запуске различных видов фейерверков.

- Самое первое привило - это прочитать инструкцию и не пренебрегать этой информацией, - говорит Яна Розова, специалист (продавец) отдела пиротехники магазина «Салют» ООО «ТЕСО». – Надо заранее подумать, где установить пиротехническое изделие, должно быть безлопастное расстояние от жилых строений, деревьев, линий электропередач, не говоря уже о машинах и людях.

Требования инструкции стоит соблюдать по всем пунктам, а перед тем, как поджечь фитиль, убедиться, что конструкция не перевернётся. Если требуется, то для большей безопасности присыпать основание, например, ракеты снегом или подпереть камнями и отойти на необходимое расстояние.

В противном случае огненный залп может угодить в человека, причинив сильные ожоги, залететь в форточку или под машину. Если несчастный случай всё же произошёл, сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют не паниковать и не геройствовать: сразу сообщить о возгорании в спецслужбы и по возможности применить огнетушитель.

Однако многие горожане отмечают праздники дома и не используют фейерверки. И всё же пожар может произойти у соседей и подвергнуть всех отдыхающих дома опасности.

- Если будет наблюдаться задымление, то нельзя открывать двери, по возможности их необходимо уплотнить сырыми полотенцами, одеялами, затыкая щели, - поясняет Юрий Дружининский, начальник отдела службы и пожарной техники ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области».

Всем отдыхающим в Новый год не стоит забывать о Правилах пожарной безопасности, необходимо контролировать поведение и досуг детей. Обращаем внимание родителей на то, что к использованию пиротехники допускаются дети старше 16 лет. Для маленьких же существуют безопасные пневматические хлопушки.