«Путь Фрама» - открылась выставка истории освоения полярных широт

На юбилей столицы Заполярья Мурманский областной краеведческий музей подготовил свой собственный подарок – выставку, посвящённую освоению Арктики.

Мурманский краеведческий музей совместно с санкт-петербургским Музеем Арктики и Антарктики организовали выставку «Путь Фрама», посвящённую истории освоения полярных широт. «Фрам» — это уникальная шхуна, использовавшаяся для исследования северных морей, посредством дрейфа во льдах. Судно принимало участие в экспедициях Фритьофа Нансена, Отто Свердрупа и Руаля Амундсена. Новая выставка примечательна тем, что здесь экспонируются уникальные предметы декоративно-прикладного искусства, которые ранее практически не выставлялись.

Юлия Вепрева, главный хранитель Российского Государственного музея Арктики и Антарктики: «Выставка изначально задумывалась немного в другом формате, но, так случилось, что мы смогли в этот выставочный проект вместить дополнительно ещё одну часть – привести предметы декоративно-прикладного искусства из фондов нашего музея».

Действительно, экспонаты оказались настоящим эксклюзивом для мурманчан, ранее эти предметы находились на закрытом хранении. Именно северяне первыми смогут взглянуть на диковинные предметы быта XIX и XX веков.

Юлия Вепрева, главный хранитель Российского Государственного музея Арктики и Антарктики: «Эти предметы изящны, интересны, многие из них старинные – XIX век - начало XX. И люди, знающие, увидят в этом свой интерес».

В залах музея посетители смогут ознакомится с уникальными фото, а также с одеждой и снаряжением, которое использовали норвежские и советские учёные для освоения Арктики и Антарктики.