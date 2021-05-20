Путь к успеху долог и тернист, но молодых бизнесменов и учёных из Заполярья это ничуть не пугает

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретился с участниками и победителями конкурсов на получение грантов на инновационную деятельность.

На площадке Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора собрались люди, которые благодаря своим проектам двигают область вперед, авторы предлагают идеи в самых различных сферах – от производства сжиженного газа до изготовления косметики из дикоросов Кольского Севера.

Среди авторов проектов как сотрудники Кольского научного центра, так и представители вузов. Одним из победителей областного гранта на инновационную деятельность стал Григорий Сафонов, который представил проект реконструкции и повышения энергоэффективности городской системы отопления.

Глава региона обсудил с молодыми учёными пути реализации проектов, а также напомнил о программе «Инновационный ваучер», которая даёт возможность получить финансовую поддержку в размере 250 тысяч рублей.