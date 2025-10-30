Путь к успеху: в Мурманском арктическом университете состоялась встреча с Марией Киселёвой

Студенты не упустили возможность ближе познакомиться с биографией чемпионки и узнать секрет успеха в достижении спортивных высот. Валерия Белова также посетила познавательный «Арктический диалог».

Мария Киселёва – трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и руководитель Русского театра на воде. Профессиональный путь спортсменки начал в десятилетнем возрасте, когда родители привели её в бассейн, чтобы научить дочь плавать.

Мария Киселёва, трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, заслуженный мастер спорта, телеведущая и актриса: «В детстве я боялась воды и не умела плавать. Задача была именно убрать страх и научиться, чтобы была безопасность. Занималась сначала в лягушатнике, а потом был набор девочек в группу синхронного плавания. Тренер меня посмотрел, потом сказали, что буду танцевать на воде под музыку. Меня это вдохновило и было первым шагом к началу большой в истории моей жизни в синхронном плавании».

Проект «Арктический диалог», в котором приняла участие Мария Киселева, направлен на развитие молодёжной среды в Заполярье. Его основная цель –общение студентов с известными личностями, чтобы они расширяли свои горизонты и получали новые знания.

Мария Князева, исполняющая обязанности ректора Мурманского арктического университета: «Обязательно нужно начинающим специалистам показывать разные способы достижения успешности, чтобы формировать у них установку на успех, потому что это очень важно. Если человек понимает, что он успешен, это значит, что у него есть мотивация развиваться дальше, а мы должны определить ребятам эту путёвку в жизнь, чтобы быть спокойными, что они всегда будут актуальны, мотивированы и успешны».

На встречу с Марией Киселёвой ребята пришли, чтобы услышать историю спортивного пути и побед, узнать секреты достижения высоких результатов. О чемпионке некоторые учащиеся узнали из телепрограмм, в которых Мария была ведущей.

София Приходько, студентка колледжа Мурманского арктического университета: «О Марии Киселёвой я узнала благодаря бабушке, с которой мы смотрели телевизор. Там была программа «Слабое звено», я увидела, мне понравилось. Позже я узнала, что она олимпийская чемпионка, стало интересно, начала за ней следить чуть-чуть».

Успех - это долгий и извилистый путь, который достигается путём большого усердия, дисциплины и любви к своему занятию, уверена олимпийская чемпионка.

Мария Киселёва, трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, заслуженный мастер спорта, телеведущая и актриса: «Можно подумать, что чемпион всё время выигрывает. Вот он смог, а я так не смогу. Даже чемпион имеет в своей коллекции, знаете, сколько поражений? Каждое поражение может стать для вас победой для следующего шага, если правильно его сделать».

Общение с Марией Киселёвой – особый шанс для студентов услышать полезные советы от профессионала высокого уровня, на её примере узнать, как стойко можно справляться с вызовами судьбы.