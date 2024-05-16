«Путь к успеху»: в пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ» прошёл тренинг «Самореализация по-женски» для молодых мам Заполярья

«Самореализация по-женски» - тема встречи клуба «Путь к успеху» в новом для Мурманска пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ».

После декретного отпуска бывает сложно вернуться к трудовой деятельности. О том, как поверить в свои силы или найти новое любимое дело, с участницами тренинга делилась психолог Светлана Молькова.

Светлана Молькова, психолог Мурманского кадрового центра, руководитель женского клуба «Путь к успеху»: «Очень важно для женщины реализоваться не только как мама, не только как жена, но и, конечно, найти себя в той сфере деятельности, которая будет приносить радость, которая будет приносить доход и, конечно, человек будет получать большое удовольствие от процесса».

Такие занятия бесплатны и пользуются популярностью. В женском клубе «Путь к успеху» уже зарегистрировались более 80 человек. Возможно, такая востребованность связана и с тем, что каждый тренинг авторский, разработан Светланой Мольковой под запросы самих участниц.

Светлана Молькова, психолог Мурманского кадрового центра, руководитель женского клуба «Путь к успеху»: «Я периодически общаюсь, спрашиваю, какую тему интересно провести. Какие-то новые темы мы вносим в список наших тренингов, некоторые темы повторяются. Но больше, конечно, мы ориентируемся на запрос женщин, которые приходят к нам на тренинги».

Многие из пришедших в этот раз – постоянные участницы женского клуба, но есть и новички. Оксана – мама троих детей, в декретном отпуске уже 9 лет. В прошлом работала в реанимационной бригаде скорой помощи. Как сама отмечает, на тренинг пришла за моральной подпиткой.

Оксана Селивановская, мама в декретном отпуске: «Я много лет работала до того, как ушла в декрет, поэтому мне тоже необходимо сейчас, возможно, почувствовать твёрдую опору под ногами. Всегда появляются определенные страхи, волнения перед тем, как ты должен выйти на работу, вернуться в коллектив. Это очень важно, поэтому я пришла сюда, чтобы получить вот эту подпитку моральную».

На тренинг Оксана привела и своих детей, ведь пространство «СОПКИ.СЕМЬЯ» разработано таким образом, что во время, когда взрослые участвуют в мероприятиях, дети находились под присмотром взрослых, были заняты играми и развивающими тренажёрами.