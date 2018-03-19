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День за днём с «Арктик-ТВ»19.03.18 19:30

Путь на мировой уровень начинается с Мурманска

Лучшие спортсмены Севера съехались в Мурманск, чтобы в честном бою завоевать победу в чемпионате, а затем отправиться на соревнования всероссийского масштаба.

В Мурманске впервые прошёл Чемпионат и Первенство Северо-Западного федерального округа по смешанному боевому единоборству ММА. На Легкоатлетическом манеже областного центра встретились лучшие бойцы СЗФО, чтобы побороться за звание «чемпион».

- Все знают, что это один из самых зрелищных видов спорта, поэтому я уверен, что в Мурманске это мероприятие пройдёт на самом высоком уровне, - отметил в приветственном слове Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - Я желаю всем участникам сегодняшнего мероприятия, всем бойцам проявить свои лучшие бойцовские качества, показать нам зрелищный бой. Желаю всем удачи в бою.

Соревнования проводились при поддержке Федерации смешанного боевого единоборства (ММА) Мурманской области, которая уже доказала, что способна организовывать достойные зрелищные спортивные мероприятия. Одним из таких стало соревнование, проходившее в заполярной столице 23 февраля этого года. 

- Сегодня мы будем выявлять сильнейших спортсменов Северо-Западного федерального округа, которые в свою очередь докажут, насколько они сильны, насколько они готовы бороться за звание чемпиона России на всероссийских турнирах на Чемпионате России, - сказал Виктор Корнеев, главный судья соревнований.

По окончании соревнований сильнейшие спортсмены получили почётные грамоты и кубки, а также «путёвку»  на чемпионат России 2018 года, который определит основные и резервные составы сборной. Именно они в дальнейшем будут отстаивать честь страны на международной арене.

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