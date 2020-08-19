Путь в школу станет безопасным

Комфортная и безопасная дорога в школу - главное для молодых мурманчан в преддверии нового учебного года. Чтобы школьникам не пришлось ходить по проезжей части, на улице Олега Кошевого к 1 сентября решили сделать удобный тротуар.

Сейчас пешеходы вынуждены передвигаться здесь по дороге. Это не удобно, да и не безопасно, ведь движение здесь зачастую оживлённое. Жители соседних домов и родители учеников школы в прошлом году с этой проблемой обратились к администрации Мурманска.

Долго ждать решения проблемы не пришлось. Уже сегодня на улице Олега Кошевого идёт работа. Рядом с проезжей частью дорожники делают удобный тротуар. Будет он шириной полтора метра и с обязательным ограждением. Закончить работы обещают к концу августа.