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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.02.21 19:30

Путь в Туманный и Териберку закрыт из-за непогоды

Сильный ветер, отсутствие видимости и позёмка мешают водителям проехать в населенные пункты.

С 7 часов утра 23 февраля из-за ухудшения погоды закрыли движение для всех видов автотранспортных средств по дороге Кола - Серебрянские ГЭС с 32 км до населенных пунктов Туманный и Териберка. Путь откроют только после улучшения погодных условий.

Общая протяженность закрытых участков трассы составляет 143 км. На дороге дежурят аварийно-спасательные группы. Однако прорваться к посёлкам можно каждый день, но в их направлении идут организованные колонны.

Иван Шалимов, старший оперативный дежурный ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области: «Главное управление МЧС России по Мурманской области просит воздержаться от поездок на личном автотранспорте в данном направлении. Обращаем внимание участников дорожного движения на то, что на официальном сайте «Мурманскавтодора» можно узнать о состоянии дорог в области, так же данную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Мурманскавтодора» по телефонам: 8 (8152) 21-40-70, 8 (8152) 25-08-08».

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