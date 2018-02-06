Путешественник Владислав Евглевский и его кот Сэм успешно добрались из Мурманска до Владивостока автостопом и пешком

В декабре прошлого года он вместе со своим котом Сэмом отправился в путь автостопом из Мурманска. Намеченной цели искатель приключений достиг за 57 дней.

- Друзья, привет! Казань нас провожает снегопадом, ветром, мелкими снежинками, режет лицо, - сообщал о своих впечатлениях от путешествия Владислав Евглевский, путешественник. - Мы вот уже кое-как выбираемся из города. Выбираемся своими силами, идём по Новорижскому тракту в сторону М 7.

Морозы, туманы и снегопады - необычная компания 57 дней добиралась из Мурманска к Владивостоку. Пол страны за неполные 2 месяца преодолели мурманчанин Владислав Евглевский и его кот Сэм. Из Мурманска до центра Приморского края ехали автостопом, а местами шли пешком. Стартовали человек и кот 10 декабря, а новый год встречали уже в Екатеринбурге. Там путешественникам пришлось задержаться: Влад немного простыл и несколько дней восстанавливал силы. Однако, с пути путешественников сбить ничто не могло.

Весть о смелой авантюре летела впереди них. В городах по пути следования их встречала не только представители прессы, но и люди, готовые предоставить приют или подвезти до следующей точки в пути. До Владивостока они добрались в целости и сохранности и уже 5 февраля в три часа по московскому времени пересекли Золотой мост.

В конечной точке пути Владислав планирует задержаться. В Мурманск вернутся путешественники в марте.