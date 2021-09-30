Путешественники из Оренбурга искупались в холодных водах Баренцева моря

В Мурманскую область приезжает всё больше экстремалов-любителей. В этот раз в соцсетях появилось видео, как группа туристов решила покорить северные воды.

Компания путешественников из Оренбурга побывала в Заполярье. Смельчаки, увидев Баренцево море, решили, что не стоит упускать возможности искупнуться. Но видимо, не подумав, что температура сейчас не для плавания, быстро поспешили выбраться из воды.

Они поделились видео с «заплывом» в соцсетях, но и, кроме этого, на странице в соцсети «Инстаграм» у экстремалов немало публикаций о Кольском севере, например, живописные фотографии Авроры Бореалис.