День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.09.21 19:30
Путешественники из Оренбурга искупались в холодных водах Баренцева моря
В Мурманскую область приезжает всё больше экстремалов-любителей. В этот раз в соцсетях появилось видео, как группа туристов решила покорить северные воды.
Компания путешественников из Оренбурга побывала в Заполярье. Смельчаки, увидев Баренцево море, решили, что не стоит упускать возможности искупнуться. Но видимо, не подумав, что температура сейчас не для плавания, быстро поспешили выбраться из воды.
Они поделились видео с «заплывом» в соцсетях, но и, кроме этого, на странице в соцсети «Инстаграм» у экстремалов немало публикаций о Кольском севере, например, живописные фотографии Авроры Бореалис.
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