Путешествия на край света становятся всё популярней, а аудиогид «Териберка в ваших ушах» делает их интересней

Небольшое село Териберка стало Меккой для ищущих северное сияние туристов. Но помимо Авроры посмотреть здесь есть ещё много на что, а для этого не обязательно нужно ехать с гидом. Теперь он может быть просто в ваших ушах.

Увидеть красоты Териберки мечтают многие. Но оценить север глазами - только половина впечатлений, узнать историю и интересные факты об этих местах – полный спектр эмоций. И помочь в этом могут гиды, которые расскажут о каждом привлекающем внимание объекте. Однако, экскурсоводом может быть не только человек, но и аудиоприложение. Такое создала мурманчанка Ольга Оралова, которая сама занимается организацией туров по нашему краю.

Ольга Оралова, создатель аудиогида «Териберка в ваших ушах»: «Три месяца у меня ушло на разработку сценария. Читала много литературы, много книг прочитала. Я просто подумала о том, что могу взять на себя функцию, которые объединит все знания об одном месте и упростит их».

Идея создания гида ей пришла, когда однажды туристка не смогла лично посетить старую Териберку из-за болезни и попросила Ольгу рассказать о ней дистанционно. Так девушка поняла, что подобный формат удобен многим путешественникам.

Принцип работы аудиогида прост. На сайте получаете доступ к закрытому чату в телеграме и гид в ваших ушах. Можно выбирать интересующие объекты и слушать факты о них. Материалы и исторические справки Ольга отбирала с особой тщательностью.

Ольга Оралова, создатель аудиогида «Териберка в ваших ушах»: «Там всё достаточно просто. В аудиогиде на каждой локации привязана метка и аудиозапись. Пользоваться достаточно удобно. Приятно слушать хороший голос. Голос озвучивает коренной мурманчанин - мой близкий друг Филипп Мельников, который выступает под псевдонимом Филиппчик, и его ученик Никита Котов. Достаточно приятные голоса. Мне казалось, что голос должен быть тихим, спокойным и мягким».

Аудиогид «Териберка в ваших ушах» уже набирает популярность. Ольга отмечает, что он вызывает интерес не только у туристов, но и жителей Заполярья. Впрочем, это только начало большого пути. В планах у девушки развивать проект, переведя его на иностранные языки, а ещё запустить новые маршруты. Например, сейчас Ольга разрабатывает аудиопрограмму для путешествий по Кировску.