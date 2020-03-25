Путешествовать, не выходя и дома, предлагает историко-краеведческий музей Полярного

Теперь выставки и экспозиции доступны онлайн. Посетить музей можно, не выходя из дома, а это, как нельзя кстати, в период пандемии.

На базе платформы изи тревел теперь работает и музей Полярного. На сайте доступна виртуальная экскурсия по нескольким выставочным залам. Особо посещаемые экспонаты, например, останки древнего оленеостровца или предметы времен Великой Отечественной войны можно разглядеть во всех подробностях. Многие туры на площадке доступны и для посетителей, говорящих на других языках, в частности, английском и китайском.

Анастасия Князева, заместитель директора городского историко-краеведческого музея г. Полярного: «Сейчас, раз создана такая ситуация, когда мы не можем принимать большие группы детей, сотрудники научно-просветительского отдела работают над расширением изи тревел на наши экспозиции, увеличивают площадь пространства, которая войдёт в аудиогид».